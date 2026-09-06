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Spor Çorum FK Süper Lig’de siftah yaptı!
Spor

Çorum FK Süper Lig’de siftah yaptı!

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Çorum FK Süper Lig’de siftah yaptı!

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor’u 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetine ulaştı.

Çorum’da sezonun ilk büyük sevinci Eyüpspor karşısında yaşandı.

 

Çorum FK'ya, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama cezası verilmişti. Bu nedenle kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig tarihinde sahasında oynadığı ilk karşılaşmada taraftarlar tribünde yerini alamamıştı.

 

Çorum Şehir Stadı'nda Eyüpspor ile oynanan karşılaşmayı ise taraftarlar tribünden izledi. Ligde taraftarının önünde ilk iç saha maçına çıkan Çorum ekibi, Alexandros Kyziridis, Andrei Borza ve Ermin Mahmic’in attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

 

Ligdeki ilk galibiyet

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray’la 2-2 berabere kalan, 2. hafta evinde Kasımpaşa’ya yenilen Çorum FK, 3. haftada ise Beşiktaş’a deplasmanda Beşiktaş’a 6-2 mağlup oldu. Çorum FK, Eyüpspor’u yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

 

Büyük coşku yaşandı

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından futbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı. Futbolcular galibiyet üçlüsü çektirerek 3 puan sevincini taraftarlarıyla yaşadı.

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