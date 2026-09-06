Karşıya geçmek isteyen ne yapacağını şaşırıyor! Karaköy’de yayaların bariyerle sınavı

Karaköy’de yaya ulaşımı zaman zaman küçük bir krize. Alt geçidin girişini bulamayan ya da yolu uzatmak istemeyen vatandaşlar, yaklaşık 100 metre boyunca uzanan bariyerlerin arasında karşıya geçmenin yolunu arıyor.

Haritalara bakarak yön bulmaya çalışıyorlar

İstanbul'un en yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Karaköy'de, yayaların karşıya geçiş mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu Karaköy'de yayalar için yapılan alt geçit ve yönlendirme tabelaları bölgedeki yaya yoğunluğuna rağmen vatandaşların tamamını ikna edemiyor. Kısa yoldan karşıya geçmek isteyenler, bariyerlere takılınca yaklaşık 100 metrelik yolu dolaşıyor; bazıları ise yasak olmasına rağmen bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçiyor. Karaköy'de özellikle turistlerin ve bölgeyi bilmeyen vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhta ortaya çıkan manzara, yaya ulaşımındaki ilginç tabloyu gözler önüne seriyor. Havadan çekilen görüntülerde, geniş bir cadde boyunca uzanan demir bariyerlerin yayaların doğrudan karşıya geçmesini engellediği görülürken, vatandaşların bariyer boyunca yürüyerek karşıya geçmeye çalıştıkları görülüyor. Yaya alt geçidini kullanmak isteyen vatandaşlar ise karışık uzun bir yol ile karşılaşıyor. Karşılarına çıkan yollar ile bazıları haritalara bakarak yönünü bulmaya çalışıyor.

Bazı kişilerin yolu daha da kısaltmak için bariyerlerin üzerinden atlamaya çalışması dikkat çekiyor. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu caddede bazı yayaların ise kendilerine göre daha kısa gördükleri güzergâhı kullanmak için araçların arasından geçmeye çalışması tehlike oluşturuyor. Kent merkezlerinde yaya güvenliği amacıyla bariyerlerin kullanılması anlaşılır olsa da, Karaköy'deki görüntüler yaya güzergâhlarının insanların günlük hareket alışkanlıklarıyla ne kadar örtüştüğü sorusunu da gündeme getiriyor. Vatandaşların bazıları kurallara uyarak alt geçidi kullanırken, bazıları yaklaşık 100 metre daha yürümeyi tercih ediyor, bazıları ise bariyerleri aşarak riskli yolu seçiyor. Ortaya çıkan görüntüler ise İstanbul'un tarihi ve turistik merkezlerinden Karaköy'de, "En kısa yol hangisi?" sorusunun yayalar açısından zaman zaman küçük bir navigasyon problemine dönüştüğünü gösteriyor.

“İnsanlarımızı bilinçlendirmek lazım”

Bölgede uzun yıllardır bu yolu kullandığını belirten Mehmet Şirali, yayaların neden bariyerleri aşıp yola çıktığını anlatırken, sorunun yalnızca vatandaşlardan kaynaklanmadığını söyleyerek, "Alt geçitten hem sağa geçiyor, hem sola, hem de karşıya geçiyor. Alt geçitten geçmek istemiyor üstten geçerek trafiği kullanıyorlar. Ne oluyor? Böyle çirkin görüntüler oluyor. Bölgede bir üst geçit veya yayalar için daha doğrudan bir güzergâh oluşturulabilir. Alt geçidin aslında birçok noktaya ulaşım sağlıyor. Alt geçitten girdiği zaman Galata, Tünel, Taksim tarafına hepsi yol gösteriyor. Ama biraz da insanlarımızı bilinçlendirmek lazım. Turistleri hadi anlarsın. Bizim halkımız alt geçidi kullanabilir. Turist bilmiyor, ne taraftan geçeceğini bilmiyor" diye konuştu.

Yayalar bariyerlerin üzerinden atlıyor

Bariyerlerin geçmişte daha açık olduğunu söyleyen Şirali, yayaların zamanla yolu farklı amaçlarla kullanması nedeniyle bariyerlerin konulduğunu belirterek, "İstediği gibi bu tarafa geçmek istiyor. Üstünden atlıyor, demirlerin üzerinden atlıyorlar. Daha önce açıktı. Sonra millet bu tarafa park ediyor, trafik, arabalar yanaşıyor diye mecburen demirlerle çevirdiler. Bazı vatandaşların ise bariyerlere rağmen yolu kullanmaya devam ediyor.

“10 yıldır burası böyle kullanılıyor”

Yıllardır bariyerleri dolaştığını ifade eden Emin Küçük, "Buradan geçmek sıkıntı olsaydı bak trafik polisi de burada mani olan var mı? Ben kendimi bildim bileli hep buradan geçiyorum. Alt geçit olabilir, benim bildiğim 10 yıldır burası böyle kullanılıyor. Buradan geçmemizi engelleyen dahi kimse yok. Birisi geliyordu hemen işaret yaptım gel benimle devam et yola. Alt geçide nerden girildiğini ben bile bilmiyorum. Demirden niye atlıyorsun kardeşim? Demirden atlayacağına benim gibi sağlam yoldan gel daha iyi. Risk yok. Hep bu yolu kullanıyorum. Şimdi döneceğim, yine kullanıyorum" dedi.

“Alt geçit yeterince görünür değil”

Bölgeyi ilk kez kullanan Serdar Dokuyucu ise yaya yönlendirmelerinin kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. Dokuyucu, "Ben de az önce kullandım. Doğru, yaptığımız yanlış ama karşı taraftan çıktığımız zaman direkt yol bizi oraya yönlendiriyor. Yaya geçitlerini kullanırsak mecburen bu tarafa geçemiyoruz. Yolun kenarından geçiyoruz maalesef. Alt geçidin yeterince görünür değil. Alt geçit görünmüyor doğru. Ben yabancıyım, buralı değilim. Yabancı olduğum halde alt geçitleri ben göremedim. Yaya geçitlerini kullandığım zaman mecburen beni yola çıkarttı. Güzergâhı çözmeye çalışıyorum. Geri geldim, bekliyorum şu an. Bir sağa sola bakıp tekrar, Herhalde alt geçit şu taraftan geliyor. Öyle görüyorum. Oradan geçip çıkacağım. Yolu çözmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.