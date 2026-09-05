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Gündem Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!
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Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!

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Seksenler dizisinin ünlü oyuncusu ölü bulundu!

Seksenler dizisinde "Ergün Plak" karakterini oynayan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde ölü bulundu.

İstanbul Kağıthane’de ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu.

Olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1975 doğumlu oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan yaklaşık 1-2 gündür haber alınamadı. Kılıç'ın kız arkadaşının eve gelmesi üzerine ünlü oyuncu salondaki koltukta hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresi ile kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Ancak vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kılıç'ın bilinen tiroid bezi rahatsızlığı bulunduğu, bunun dışında bilinen başka bir hastalığının olmadığı belirtildi. Son dönemde ise aşırı alkol tükettiği ileri sürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

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