Renk seçimlerimizin kişiliğimizden ruh halimize kadar... İşte analitik düşünen insanların en sık tercih ettiği renk!

Ancak renklerin bilişsel performans üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişebilir ve tek başına belirleyici bir unsur olarak değerlendirilmemelidir. Uzmanlar, tek başına belirli bir rengi tercih etmenin kişinin zekâ düzeyini artırmadığını ya da azaltmadığını vurguluyor. Renk seçimlerinin; kültürel geçmiş, yaş, kişisel deneyimler ve bireysel zevkler gibi pek çok faktörden etkilendiği belirtiliyor. Bu seçim, daha verimli bir çalışma ortamı oluşturma isteğinden kaynaklanabilir. Ancak renklerin bilişsel performans üzerindeki etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve tek başına başarı ya da zekânın belirleyicisi olarak değerlendirilmemelidir.