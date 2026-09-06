ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir!

ABD-İran gerilimi enerji taşımacılığına da sıçrarken, CENTCOM İran’a ait üç ham petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. Hafta sonu gerçekleşen saldırının piyasalara etkisi henüz görülmezken, haftayı 96,28 dolardan tamamlayan Brent petrolün pazartesi vereceği tepki yakından takip edilecek. Artması beklenen navlun ve sigorta maliyetleri nedeniyle Türkiye’de de gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

ABD ile İran arasındaki gerilimde enerji piyasalarını yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. CENTCOM, 5 Eylül'de düzenlenen operasyonda İran'a ait üç ham petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu.

Operasyonun, İran Devrim Muhafızları'nın bölgede görev yapan bir ABD uçak gemisi ile güdümlü füze destroyerine balistik füze fırlatmasının ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Amerikan gemilerinin saldırılardan kaçındığı ve ABD personelinin zarar görmediği açıklandı.

İRAN'IN 3 PETROL TANKERİ VURULDU

CENTCOM'un açıklamasına göre M/T Downy, İran'ın önemli petrol ihracat noktalarından Kharg Adası açıklarında, M/T Stark 1 ise Jask yakınlarında vurularak devre dışı bırakıldı.

Umman Körfezi'ndeki yüksüz M/T Kylo'nun (Noxen) da mürettebatın gemiyi terk etmesinin ardından vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Kharg petrol terminalinin vurulduğuna veya buradaki petrol yüklemelerinin durduğuna ilişkin ise doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

PETROL HAFTAYI SERT YÜKSELİŞLE KAPATTI

Saldırının hafta sonu gerçekleşmesi nedeniyle tankerlerin vurulmasının petrol fiyatları üzerindeki doğrudan etkisi henüz görülmedi.

Brent petrol cuma gününü yüzde 7,6 yükselişle 96,28 dolardan, WTI ise yaklaşık yüzde 10 artışla 91,48 dolardan tamamladı. Tankerlere yönelik saldırının ardından yeni haftanın ilk fiyatlamalarında jeopolitik risk priminin daha da yükselip yükselmeyeceği yakından izlenecek.

HÜRMÜZ'DE GEMİ TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Enerji piyasalarının gözü aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda. Kpler verilerine göre boğazdan geçen emtia gemilerinin sayısı perşembe günü 4'e kadar geriledi. Son 10 günlük ortalamanın ise yaklaşık 15 gemi olduğu belirtildi.

Gemilerin bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle rotalarını değiştirmesi veya taşıma maliyetlerinin yükselmesi, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

TÜRKİYE'DE GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Türkiye açısından kritik konu yalnızca petrolün varil fiyatındaki olası yükseliş değil. Bölgedeki askeri gerilimin artması halinde tanker navlunları ve savaş riski sigorta primlerinin de yükselmesi enerji maliyetlerini artırabilir.

Petrol fiyatlarındaki kalıcı bir yükselişin akaryakıt başta olmak üzere ulaştırma, havacılık, petrokimya ve lojistik sektörlerine maliyet baskısı oluşturması bekleniyor.

Bu nedenle pazartesi günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte petrolün vereceği ilk tepki, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının seyri açısından da yakından takip edilecek.