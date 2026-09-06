Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar! Türk ekonomisinin yol haritası belli oluyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını açıklıyor. İşte Orta Vadeli Program'ın (OVP) detayları...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını açıklıyor.
Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:
OVP her yıl güncellenen 3 yıllık bir politika çerçevesi sunmaktadır.
Dünya ekonomisi son dönemde ekonomik, teknolojik gelişmelerin iç içe geçtiği öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemden geçmektedir. Bölgemizde yaşanan savaşın etkileri bir çok alanda hissetmedir. Geleneksel tarife artışların yanında küresel belirsizlikler de OVP'yi etkilemektedir.
Geçtiğimiz OVP'de gündeme gelen Küresel Büyüme Tahmini aşağı doğru güncellenmiştir. Avro Bölgesi büyümesi yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a gerilemiştir. Savaşın devam ettiği MENA Bölgesi büyümesi yüzde 3,5'ten yüzde -0,5'e inmiştir. Küresel Büyüme yüzde 3,1'den yüzde 3,0'a inmiştir.
2026 yüzde değişim için büyüme yüzde 3,3'e gerilerken Sanayi büyümesi yüzde 2,3'e inmiştir. TÜFE yüzde 16,'dan yüzde 28'e güncellenirken Dış Ticaret Açığı 96 milyar dolardan 105 milyar dolara yükselmiştir.
2026 yılı büyüme tahminimizi yüzde 3,3 olarak güncelledik.
Yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 28,4.