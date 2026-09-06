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Kültür Sanat
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CSO 200. yılında dünyanın seçkin sahnelerinde... Bakan Ersoy açıkladı!

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CSO 200. yılında dünyanın seçkin sahnelerinde... Bakan Ersoy açıkladı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kuruluşunun 200. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Bükreş, Prag, Viyana ve New York’u kapsayan uluslararası konser programını duyurdu. CSO’nun Türkiye’nin zengin sanat birikimini müziğin evrensel diliyle dünyaya anlatacağını belirten Bakan Ersoy, iki asırlık sanat yolculuğunun en özel buluşmalarından birinin 21 Eylül 2027’de New York Carnegie Hall’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

#1
Foto - CSO 200. yılında dünyanın seçkin sahnelerinde... Bakan Ersoy açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 200. yıl sezonunda Türkiye’nin kültür ve sanat birikimini dünyanın seçkin sahneleriyle buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1826’dan bu yana ülkenin müzik hafızasına yön veren CSO’nun uluslararası konser programına ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

#2
Foto - CSO 200. yılında dünyanın seçkin sahnelerinde... Bakan Ersoy açıkladı!

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, iki asırlık sanat yolculuğunu dünyanın seçkin sahnelerinde sürdürüyor. 1826’dan bu yana ülkemizin müzik hafızasına yön veren CSO’muz; Bükreş, Prag, Viyana ve New York’ta vereceği konserlerle Türkiye’nin zengin sanat birikimini müziğin evrensel diliyle dünyaya anlatacak. Bu özel yolculuk, 21 Eylül 2027’de klasik müziğin simge mekânlarından New York Carnegie Hall’da taçlanacak. Köklerinden aldığı ilhamı çağdaş yorumlarla buluşturan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın 200. yılını kutluyor; değerli şefimiz Cemi’i Can Deliorman’a ve bütün sanatçılarımıza dünya sahnelerindeki konserlerinde başarılar diliyorum.”

#3
Foto - CSO 200. yılında dünyanın seçkin sahnelerinde... Bakan Ersoy açıkladı!

CSO’nun 200. yıl sezonundaki uluslararası konser programı Bükreş, Prag, Viyana ve New York’u kapsayacak. Orkestra, uluslararası takvimin ilk konserini 3 Kasım 2026’da Bükreş Ulusal Opera Binası’nda verecek. Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenecek konseri şef Bujor Hoinic yönetecek. Konser programında Ferit Tüzün’ün “Türk Kapriçyosu”, Mozart’ın 20. Piyano Konçertosu ve Bujor Hoinic’in “Angora” adlı senfonik şiiri yer alacak.

#4
Foto - CSO 200. yılında dünyanın seçkin sahnelerinde... Bakan Ersoy açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Avrupa turnesi Mart 2027’de başlayacak. Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, 29 Mart’ta Prag’ın simge sanat mekânlarından Rudolfinum’un Dvořák Salonu’nda, 31 Mart’ta ise Viyana Konzerthaus’ta dinleyiciyle buluşacak. Turnenin solisti, çağımızın önde gelen viyolonsel sanatçılarından Mischa Maisky olacak. Avrupa turnesi programında Ferit Tüzün’ün “Nasreddin Hoca Süiti”, Antonín Dvořák’ın Viyolonsel Konçertosu ve Dmitri Şostakoviç’in 10. Senfonisi seslendirilecek. Prag konserinin Rudolfinum’un Dvořák Salonu’nda gerçekleştirilecek olması, programda Dvořák’ın eserine özel bir anlam kazandıracak.

#5
Foto - CSO 200. yılında dünyanın seçkin sahnelerinde... Bakan Ersoy açıkladı!

CSO, Avrupa turnesinde seslendireceği programı 26 Mart’ta Ankara’da da sanatseverlerle buluşturacak. 200. Yılın Zirve Noktası Carnegie Hall CSO’nun 200. yıl sezonundaki uluslararası programı, 21 Eylül 2027’de New York Carnegie Hall’da verilecek konserle tamamlanacak. Dünya klasik müzik sahnesinin en önemli salonlarından biri kabul edilen Carnegie Hall’daki konseri Cemi’i Can Deliorman yönetecek. Konser programına ilişkin ayrıntılar ise ilerleyen aylarda açıklanacak.

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