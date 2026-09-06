CSO 200. yılında dünyanın seçkin sahnelerinde... Bakan Ersoy açıkladı!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kuruluşunun 200. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Bükreş, Prag, Viyana ve New York’u kapsayan uluslararası konser programını duyurdu. CSO’nun Türkiye’nin zengin sanat birikimini müziğin evrensel diliyle dünyaya anlatacağını belirten Bakan Ersoy, iki asırlık sanat yolculuğunun en özel buluşmalarından birinin 21 Eylül 2027’de New York Carnegie Hall’da gerçekleştirileceğini bildirdi.