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Yok artık daha neler: Meğer kavgaları yıllar önceye dayanıyormuş

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Yok artık daha neler: Meğer kavgaları yıllar önceye dayanıyormuş

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a evinde 2-1 yenilgisinde Skriniar ve Vlahovic'in kavgası maça damga vuran karelerdendi...

#1
Foto - Yok artık daha neler: Meğer kavgaları yıllar önceye dayanıyormuş

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kavga eden Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasındaki hesaplaşmanın, kariyerlerini İtalya Serie A'da sürdürdükleri yıllara dayandığı ortaya çıktı.

#2
Foto - Yok artık daha neler: Meğer kavgaları yıllar önceye dayanıyormuş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerken, Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasında yaşanan gergin anlar geceye damgasını vurdu.

#3
Foto - Yok artık daha neler: Meğer kavgaları yıllar önceye dayanıyormuş

Maç boyunca sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin stoperi Skriniar ile Beşiktaş'ın santrforu Vlahovic'in kıran kırana mücadelesinde 51. dakikada tansiyon yükseldi.

#4
Foto - Yok artık daha neler: Meğer kavgaları yıllar önceye dayanıyormuş

İki futbolcu arasındaki ikili mücadele sırasında, sarı lacivertli oyuncunun koluna çarpan topa hakem Halil Umut Meler "devam" kararı verdi. Bu karara siyah beyazlı futbolcu tepki gösterdi ve Skriniar ile Vlahovic arasında tartışma başladı. Durum bir süre sonra kavgaya dönüşse de diğer oyuncular araya girerek tarafları sakinleştirdi ve hakem iki isme de sarı kart gösterdi. Öte yandan Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasındaki gerginliğin bir geçmişi olduğu da öne sürüldü. Yıllarca Serie A'da mücadele eden ikiliden Slovak stoper Sampdoria ve Inter, Sırp golcü ise Fiorentina ve Juventus formaları giymişti.

#5
Foto - Yok artık daha neler: Meğer kavgaları yıllar önceye dayanıyormuş

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İtalya'da birçok kez birbirine rakip olan Skriniar ve Vlahovic, dün akşamki kıran kırana mücadelenin bir benzerini Nisan 2022'deki Juventus - Inter maçında da yaşamıştı. Haber detayında, o karşılaşmada Slovak savunmacının, Vlahovic'e adım attırmayan performansının uzun süre konuşulduğu hatırlatıldı.

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