Yok artık daha neler: Meğer kavgaları yıllar önceye dayanıyormuş

İki futbolcu arasındaki ikili mücadele sırasında, sarı lacivertli oyuncunun koluna çarpan topa hakem Halil Umut Meler "devam" kararı verdi. Bu karara siyah beyazlı futbolcu tepki gösterdi ve Skriniar ile Vlahovic arasında tartışma başladı. Durum bir süre sonra kavgaya dönüşse de diğer oyuncular araya girerek tarafları sakinleştirdi ve hakem iki isme de sarı kart gösterdi. Öte yandan Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasındaki gerginliğin bir geçmişi olduğu da öne sürüldü. Yıllarca Serie A'da mücadele eden ikiliden Slovak stoper Sampdoria ve Inter, Sırp golcü ise Fiorentina ve Juventus formaları giymişti.