  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarhoş zihniyetten bayat masallar! Özgür Özel, emekliye yine hayal satmaya kalktı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar! Türk ekonomisinin yol haritası belli oldu Milyonlarca kişi ter döküyor! KPSS maratonu başladı Karşıya geçmek isteyen ne yapacağını şaşırıyor! Karaköy’de yayaların bariyerle sınavı Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Sevgilisi Özlem Esmergül'ü kameralardan böyle sakladılar! ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Selma Savcı'dan Anyma konserine sert tepki: Yaratıkvari karakterlere geçit yok İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak! İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak Akit’e önemli açıklamalarda bulundu: Kapıları gönüllere açmaya geldik
Yerel Yaya geçidinde vatandaşa çarpıp kaçtı!
Yerel

Yaya geçidinde vatandaşa çarpıp kaçtı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yaya geçidinde vatandaşa çarpıp kaçtı!

Elazığ’da otomobilin yaya geçidinde çarptığı yaya yaralanırken, sürücü olay yerinde durmayıp kaçtı.

Olay, Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HM 5562 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.N.’ye çarptı. Kazada M.N. yaralanırken, sürücü kaza yerinde durmayarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da feci kaza! Emniyet şeridinde tamir ettikleri kamyonetin altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı!
Bursa'da feci kaza! Emniyet şeridinde tamir ettikleri kamyonetin altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı!

Yerel

Bursa'da feci kaza! Emniyet şeridinde tamir ettikleri kamyonetin altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı!

Kafa kafaya feci kaza: Aynı isimdeki 2 arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti
Kafa kafaya feci kaza: Aynı isimdeki 2 arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti

Yerel

Kafa kafaya feci kaza: Aynı isimdeki 2 arkadaş olay yerinde hayatını kaybetti

Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!
Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!

Gündem

Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!

Ata binen çobanın feci sonu
Ata binen çobanın feci sonu

Yerel

Ata binen çobanın feci sonu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23