Ikinci beyinde tehlike çanları! Bağırsaklardaki o denge bozulursa kilo alımı kaçınılmaz oluyor!

Vücudun ikinci beyni olarak nitelendirilen bağırsak yapısındaki bakteri dengesinin altüst olması doğrudan kilo artışına yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, zararlı mikroorganizmaların çoğalmasıyla birlikte vücudun aşırı kalori emilimine geçtiğini, iştah mekanizmasının bozulduğunu ve metabolizmanın yavaşladığını vurgulayarak hayati uyarılarda bulundu.

Açıklamalara göre, başta kalın bağırsak olmak üzere ağız, cilt, vajina, idrar yolları ve akciğerde konuşlanan mikrobiyota dengesinin sarsılması obezite tehlikesini beraberinde getiriyor. Bağırsak florasında zararlı bakterilerin hakimiyet kurmasıyla birlikte kilo alma süreci şu tehlikeli mekanizmalarla tetikleniyor:

Kalori emiliminde patlama yaşanıyor: Zararlı bakteriler çoğaldıkça bünye, tüketilen gıdalardan normalin çok üzerinde kalori ve enerji çekmeye başlıyor.

İştah kontrolü tamamen kontrolden çıkıyor: Bozulmuş bağırsak yapısı, beynimize giden tokluk (leptin) ve açlık (grelin) hormonu sinyallerinin iletimini sekteye uğratıyor.

Yağ depolanması hızlanıyor: Floradaki tahribat vücut genelinde hafif iltihaplanmalara yol açarak metabolizma hızını düşürüyor ve yağ birikimini artırıyor.

Yağ üreten tehlikeli bakteri türü: Vücutta doğrudan yağ oluşumunu tetikleyen Firmicutes bakterileri, obezite hastalığının başlıca failleri arasında gösteriliyor.

Bağırsak florasını zehirleyen etkenler!

Yoğun stres ve ilerleyen yaş faktörüyle mikrobiyota çeşitliliğinin kan kaybettiğini ifade eden Prof. Dr. Erk, bağırsak sağlığını tehdit eden unsurları bir bir ifşa ediyor:

Gereksiz antibiyotik kullanımı, antiromatizmal ilaçlar, kortizon, doğum kontrol hapları, mide ve kanser ilaçları, antidepresanlar, kimyasal tarım zehirleri, GDO'lu ürünler, kirli hava, sigara dumanı, rafine şeker, sentetik tatlandırıcılar ile trans yağlar bağırsak dengesini tamamen felç ediyor.

Probiyotik kalkanı hastalıklara geçit vermiyor!

Yararlı bakteriler enfeksiyon riskini ve obeziteyi engellemede, insülin direncini kırmada hayati rol üstleniyor. Vücudun vitamin ile mineral emilimini artıran bu dost bakteriler; kalp krizinden diyabete, karaciğer yağlanmasından depresyona, kolit ve Crohn gibi kronik hastalıklara karşı güçlü bir koruma sağlıyor.

Bağırsakları baştan aşağı yenileyen mucizevi reçete!

Prof. Dr. Osman Erk, faydalı bakterileri koruma altına almak ve bağırsak florasını yeniden canlandırmak için şu kritik beslenme haritasını öneriyor:

Doğal probiyotik depoları: Ev yoğurdu, geleneksel yöntemlerle yapılan kefir, doğal peynir, ev turşusu, şalgam suyu, doğal sirke, boza ve tarhana sofralardan eksik edilmemelidir.

Bakterileri besleyen prebiyotik kaynakları: Hindiba, enginar, pırasa, kuru soğan, domates, kuşkonmaz, muz, sarımsak, buğday, arpa, çavdar ve ham bal gibi gıdalar faydalı bakterilerin en büyük güç kaynağıdır.

Sağlıklı yaşam tarzı şart: Lif bakımından zengin sebze, meyve, baklagil ve tam tahıllı ürünler tüketilmeli; yapay şeker ile işlenmiş zehirli gıdalardan kesinlikle uzak durulmalıdır.