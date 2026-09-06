İşçi servisi kanala devrildi! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre tarım işçilerini taşıyan minibüsün tahliye kanalına devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre tarım işçilerini taşıyan minibüsün tahliye kanalına devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Koruklu Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 ABG 037 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, içinde su bulunan tahliye kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk yaralanan 15 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23