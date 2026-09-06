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İşçi servisi kanala devrildi! Çok sayıda yaralı var

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşçi servisi kanala devrildi! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre tarım işçilerini taşıyan minibüsün tahliye kanalına devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

#1
Foto - İşçi servisi kanala devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Koruklu Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - İşçi servisi kanala devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 ABG 037 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, içinde su bulunan tahliye kanalına devrildi.

#3
Foto - İşçi servisi kanala devrildi! Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - İşçi servisi kanala devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kazada ilk yaralanan 15 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

#5
Foto - İşçi servisi kanala devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#6
Foto - İşçi servisi kanala devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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