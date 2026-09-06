Sarhoş zihniyetten bayat masallar! Özgür Özel, emekliye yine hayal satmaya kalktı

Mutlak butlan kararları ve koltuk kavgalarıyla CHP’yi darmadağın ettikten sonra marjinal yapıların başına geçen Özgür Özel, Trakya turunda adeta ucuz şova soyundu. Şaibeli kurultayda delegeleri satın alıp koltuğu kapma çakallığıyla bilinen Özel, Edirne’de hezeyan dolu açıklamalarda bulundu. Kendi partisinin ismini bile telaffuz etmekten aciz olan bu fesat odağı, girdiği her dükkanda milletin gözünün içine baka baka hayal satmaya kalkıştı.

Namusu kadar kefil olduğu belediye başkanlarının hırsızlıkları ve arsızlıkları ortaya dökülen; YP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu büyük vefasızlığa meydan okuyoruz. Biz geldiğimizde ilk dönem en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak, bir sonraki döneme kadar 1.5 asgari ücrete çıkacak” dedi.

TRAKTÖR YALANI BİTTİ, ŞİMDİ DE EMEKLİYE GÖZÜNÜ KESTİRDİ

Zamanında çiftçilere verilen "Bedava traktör" yalanının mimarlarından olan Özgür Özel, aynı bayat senaryoyu bu kez Edirne’de sahneye koydu. "Biz geldiğimizde ilk dönem en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak" diyerek milletin aklıyla alay eden basiretsiz genel başkan, içine düştüğü siyasi tükenmişliği bol keseden attığı yalanlarla örtmeye çalıştı. Namusu kadar güvenip arkasında durduğu belediye başkanlarının arsızlıkları ve hırsızlıkları ortalığa saçılırken, Özel’in düştüğü bu rezil durum "İlahi adalet" dedirtti.

En düşük emekli maaşının 39 bin lira olması gerektiğini söyleyen Özel, “Biz geldiğimizde ilk dönem en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak, bir sonraki döneme kadar 1.5 asgari ücrete çıkacak, hiç yolu yok. Bugün Edirne’deki emekliler ‘İş bulsam çalışırım’ diyor. Bu büyük vefasızlığa meydan okuyoruz ve Türkiye AK Parti’nin kara düzeni bitip Yeni Parti’nin size yakışan yeni düzeni kurulduğunda size yapılan bu vefasızlığı tam tersine çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

DEVLETİN MEGA PROJELERİNE SAVAŞ AÇTI

Tava ciğeri yeyip vaat salladığı Edirne’de hızını alamayan sarhoş zihniyet, hükümetin devasa yatırımlarını da hedef aldı. Otoyol ve köprü özelleştirmeleri üzerinden milleti kışkırtmaya çalışan hezeyan dolusu lider, "Seneye geleceğiz, bütün otoyolları devletleştireceğiz" diyerek gözünü devletin kasasına ve yatırımlarına diktiğini açıkça itiraf etti.

YASAKÇI ZİHNİYETİNİ İTİRAF ETTİ: “YASAKÇI OLACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı makamına ve yargı organlarına yönelik fütursuzca saldıran Özel, konuşmasının sonunda gerçek diktatörlük zihniyetini de ifşa etti. Özgürlük maskesi altında dikta heveslerini gizleyemeyen CHP artığı siyasetçi, "Biz de iktidarımızda yasakçı olacağız" sözleriyle yönetmeye talip olduğu ülkeye vaat ettiği karanlık düzeni kendi ağzıyla ilan etmiş oldu.