Sıkı bir cilt için haftada 2 gün için: Tek başına yetmez, sırrı kemik suyu çorbasında! Asırlardır yapılıyor

Özellikle tatil sezonun açılmasıyla birlikte pek çok kişinin fazla kilolarından bir an önce kurtulmak için şok diyetlere başvurduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Erdi Abdullah Uğur, “Tek başına diyet veya spor yapmak yetmiyor. Vitamin-mineral eksikliği, aşırı tuz ve şeker tüketimi, doğru besinlerden destek almamak da sıkı bir vücuda sahip olmanın önüne set çekiyor. Sağlıklı kalmak ve sağlığımızı geri kazanmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Günümüzdeki paketli besinlerin çok büyük bir kısmının cilt düşmanı olduğu söylenebilir.

İçerdikleri yüksek miktarda şeker ve tuz, cilt yapımızdaki proteinleri emerek vücudumuzun sıkı görünümünü engellemektedir. Şeker; vücut proteinlerine bağlanıp cilt yapısında bozukluklara neden olurken, fazla tuz tüketimi vücudun su tutmasına ve doku bütünlüğünün bozulmasına yol açar” diye konuştu.

‘3-4 saatten fazla kaynatmayın’

Günümüzde de oldukça popüler hale gelen kolajen takviyelerinin cildin kendisini yenilemesi ve sıkı bir görünüm için fayda sağlayacağını belirten Diyetisyen Erdi Abdullah Uğur şu bilgileri verdi:“Vücudumuzdaki proteinlerin yüzde 90’ını kolajen oluşturur. Fakat seçim yaparken içerisindeki kolajen miktarı, kolajen tipi ve takviyenin formu çok önemlidir. Tip 1 ve Tip 3 kolajen formu ile 3-6 aylık kullanımlar cilt dokusunun sıkılaşmasında etkilidir. Bunun yanı sıra kemik suyu içerdiği prolin glutamin gibi kolajenin yapısını oluşturan aminoasitler sayesinde vücuttaki dokuların ve özellikle cilt ve kas dokusunun onarımını ve yenilenmesini sağlar. Daha sıkı, canlı bir görünümde olmasını destekler.

Kemik suyu çorbalar beslenme planına haftada 1-2 gün dahil edilebilecek iyi bir alternatiftir. Yalnızca çok uzun süre kaynatılması kemiğin içeriğindeki bazı zararlı moleküllerin de açığa çıkmasına neden olabileceği için maksimum 3-4 saat kaynama yeterli olacaktır. Avokado, içerisinde sağlıklı yağları ve güçlü antioksidan bileşikleri barındıran müthiş bir besindir. Yapılan araştırmalar avokadonun içerdiği sağlıklı yağların cildin yenilenmesi konusunda etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca avokado tüketimine özen gösterilerek yaz döneminde güneşin zararlı etkilerinden korunmak mümkün.”

“Su, tüm vücudumuzun yüzde 60- 65’lik kısmını oluşturan süper besindir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Erdi Abdullah Uğur, “Cildimizin daha nemli, parlak ve canlı görünümde olması yeterli miktarda su tüketimiyle ilişkilidir. Yetersiz su tüketimi başlıca cilt problemlerini beraberinde getirmektedir. Cilt dokumuzun kendisini yenileyebilmesi ve daha sıkı bir görünüme kavuşması için sağlıklı erkekler günlük 2.5 litre, sağlıklı kadınlar ise günlük 2 litre civarında su tüketmelidir.

Yeşil çay, kilo verme döneminde hem vücudun toksinlerden arındırılması hem de metabolizmayı hızlandırma konusundaki etkileri ile ön plana çıkmaktadır. Yeşil çayın içerisinde bulunan kateşin adı verilen güçlü antioksidan bileşikler cildi koruyucu ve nemliliğini arttırıcı etki göstererek daha sağlıklı ve canlı bir görünüm sağlar” dedi.