Yulaflı, tahinli kurabiye tarifi: Ev yapımı, katkı maddesiz üzüm pekmezi ile nasıl yapılır? En sevilen kurabiye

Ev halkının en ama en sevdiği kurabiye olacak. Tahin pekmez ikilisi zaten lezzet açısından çok sevilir, içine biraz glutensiz bir şeyler karıştırınca ortaya şahane kurabiye çıkıyor. Tadına da doyum olmuyor. Bu tarifte üzüm pekmezini kullandık keçiboynuzu, andız ve keçiboynuzu pekmezi hatta hurma pekmezi de kullanabilirsiniz. Çok pratik deneyin seveceksiniz.

MALZEME

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı yulaf unu

Yarım su bardağı Tahin

Yarım çay bardağı pekmez (üzüm kullandık)

Yarım çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı portakal kabuğu kurusu

YAPILIŞI

*Tüm malzemeleri karıştırın.

*Homojen bir yapıya geldiğinde ister elinizle şekil verin ister benim gibi ufak yuvarlak bir çembere bastırarak şekil verin.

*180 C de önceden ısıtılmış fırında 12 dk pişirin.

4 Kişilik Hazırlama ve Pişirme Süresi: 25 dk Zorluk Derecesi: 2

BONUS GARANTİ TARİF

Yulaflı Kurabiye 3 Malzemeli

3 Malzemeli Yulaflı Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler;

1 adet muz

Yarım su bardağı yulaf

Yarım su bardağı kuru üzüm

Yulaflı kurabiye için öncelikle muzu bir kap içerisine alalım ve ezelim.

Üzerine yulaf ve kuru üzümü de ilave ederek karıştıralım.

Hazırladığımız harçtan dondurma kaşığı ile, ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizelim.

Önceden ısıttığımız 170 °C fırında, alt üst fansız ayarda yaklaşık 10 dakika pişmeye bırakalım.

Sürenin sonunda pişen kurabiyeleri fırından alalım ve oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirelim.

Ardından sağlıklı ve nefis atıştırmalık yulaflı kurabiyeleriniz, tatlı bir ara öğün ya da çay saati için servise hazır. Afiyet olsun!