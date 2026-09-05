Uçağı Ekrem’e tahsis ettiler, arsayı devletten kaptılar.. Koç’a Eskişehir’de dev arazi tahsisi

Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından Koç Holding bünyesindeki Ford Otosan’a ilişkin dikkat çeken bir karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Gezi eylemleri sırasında Divan Oteli’nde yaşanan olaylarla gündeme gelen, son dönemde ise yolsuzluk ve örgüt suçlamaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kullandığı öne sürülen kiralık jetlerle adı anılan Koç Grubu, bu kez Eskişehir’deki Ford Otosan tesislerini ilgilendiren kararla gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 11729 sayılı karar ile Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan yaklaşık 109,41 hektarlık alan, “Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Eskişehir Özel Endüstri Bölgesi” ilan edildi.

Karar 4 Eylül 2026 tarihinde alınırken, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KOÇ'A ESKİŞEHİR'DE 109 HEKTARLIK ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Karara göre sınırları ekli haritada gösterilen alan, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 4/Ç maddesi kapsamında özel endüstri bölgesi statüsüne alındı.

Karar ekindeki haritada alanın yaklaşık 109,41 hektar, yani yaklaşık 1 milyon 94 bin metrekare büyüklüğünde olduğu görülüyor.

Böylece Ford Otosan'ın Eskişehir'in İnönü ilçesindeki söz konusu alanı resmen özel endüstri bölgesi statüsü kazandı.

KARAR RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu hüküm yer aldı:

Eskişehir ili İnönü ilçesinde bulunan ve sınırları karara ekli haritada gösterilen alanın, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Eskişehir Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.

Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yeni statü resmiyet kazandı.

ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ STATÜSÜ NE GETİRİYOR?

Özel endüstri bölgeleri, büyük ölçekli sanayi yatırımlarının belirli alanlarda yürütülmesine yönelik özel bir hukuki ve idari çerçeve sağlıyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor.

Resmî Gazete'deki karar metni, 109,41 hektarlık kamu arazisinin mülkiyetinin Ford Otosan'a devredildiğini tek başına göstermiyor. Kararın açıkça ortaya koyduğu husus, sınırları belirlenen alanın Ford Otosan adına özel endüstri bölgesi ilan edilmesi.

Dolayısıyla “arazi tahsisi” veya “devletten arsa aldı” ifadesinin mülkiyet devri anlamında kullanılabilmesi için arazinin mülkiyet ve tahsis kayıtlarının ayrıca ortaya konulması gerekiyor.

YENİ FABRİKA KARARI DA DEĞİL

Kararda yeni bir fabrika kurulacağı, yeni üretim hattının devreye alınacağı veya belirli miktarda yatırım gerçekleştirileceğine ilişkin bir hüküm de bulunmuyor.

Aynı şekilde kaç kişilik yeni istihdam sağlanacağına ilişkin herhangi bir rakam açıklanmadı.

Bu nedenle kararın “Ford Otosan yeni fabrika kuruyor” şeklinde aktarılması da mevcut Resmî Gazete metninin ötesine geçer.

FORD OTOSAN İNÖNÜ'DE UZUN YILLARDIR ÜRETİM YAPIYOR

Koç Holding ve Ford Motor Company ortaklığındaki Ford Otosan, uzun yıllardır Eskişehir'in İnönü ilçesinde üretim faaliyetleri yürütüyor.

Yaklaşık 109 hektarlık alanın özel endüstri bölgesi statüsüne alınması bu nedenle yalnızca şirketin gelecekteki yatırımları açısından değil, Eskişehir sanayisi bakımından da önem taşıyor.

Yeni statünün kapasite artışı, yeni yatırım, ek istihdam veya altyapı projelerine nasıl yansıyacağı ise şirket ve ilgili kamu kurumlarının açıklamalarıyla netlik kazanacak.

GÖZLER KOÇ GRUBU'NUN YENİ YATIRIM PLANLARINDA

Kararın ardından yanıtı merak edilen temel soru, 1 milyon metrekareyi aşan özel endüstri bölgesi statüsünün hangi yatırım planları için kullanılacağı.

Ford Otosan'ın bölgede üretim kapasitesini artırıp artırmayacağı, yeni üretim hatları kurup kurmayacağı ve ek istihdam sağlayıp sağlamayacağı henüz açıklanmış değil.

5 Eylül tarihli kararla kesinleşen husus ise Ford Otosan'ın İnönü'deki yaklaşık 109,41 hektarlık alanının bundan böyle “Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Eskişehir Özel Endüstri Bölgesi” statüsünde olması.