Siyonist çeteyi korku sardı! “Türkiye, İran değildir!” Mustafa Ceylan yazdı

Akit yazarı Mustafa Ceylan, bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselişinin İsrail cephesindeki yansımalarını değerlendirdi.

Ceylan, İsrail'in eski Askeri İstihbarat Başkanı Tamir Heyman tarafından kaleme alınan ve “Türkiye, İran Değildir!” başlığını taşıyan analize dikkat çekti.

Yazısında Heyman'ın değerlendirmelerini Tel Aviv açısından bir “itiraf” olarak nitelendiren Ceylan, Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayiindeki ilerlemesi ve genişleyen bölgesel nüfuzunun İsrail'de giderek daha fazla gündeme geldiğini kaydetti.

“TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAMIYORLAR”

Ceylan'ın aktardığına göre Heyman, Türkiye'yi İran ile aynı tehdit modeli içerisinde değerlendiren İsrailli çevrelerin ciddi bir stratejik hata yaptığını düşünüyor.

Ceylan, Heyman'ın yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

“Türk tehdidini İran ile kıyaslayan herkes Türkiye’nin büyüklüğünü anlamıyor. Bu yaklaşım Tel Aviv’i ateşe atmaktır.”

Mustafa Ceylan'a göre söz konusu değerlendirme, İsrail'de Türkiye'nin artık yalnızca diplomatik bir rakip değil, askeri ve jeopolitik kapasitesi dikkatle hesaplanması gereken büyük bir bölgesel güç olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

CEYLAN: KUŞATILDIKLARINI ANLADILAR

Türkiye'nin Ortadoğu'dan Afrika'ya uzanan askeri ve siyasi etkinliğine işaret eden Ceylan, Ankara'nın sınırlarının çok ötesinde etkili bir aktör haline gelmesinin Tel Aviv'deki güvenlik çevrelerinde endişeyle takip edildiğini yazdı.

Ceylan, Türkiye'nin SİHA kapasitesi, donanması ve savunma sanayiindeki hamlelerinin bu güç denkleminde belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile doğrudan askeri gerilimin sonuçlarının İsrail açısından ağır olabileceğinin artık İsrailli güvenlik çevrelerinde de tartışıldığına vurgu yapan Ceylan, Heyman'ın Türkiye'ye karşı askeri çatışma yerine siyasi ve diplomatik yöntemlerin öne çıkarılmasını savunduğunu aktardı.

YUNANİSTAN-RUM KESİMİ-HİNDİSTAN HATTINA DİKKAT ÇEKTİ

Mustafa Ceylan, yazısında İsrail'in Türkiye karşısında Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Hindistan'la geliştirdiği ilişkileri de değerlendirdi.

Bu arayışı Tel Aviv'in Türkiye'nin yükselen gücünü dengeleme çabası olarak yorumlayan Ceylan, İsrail'in askeri alanda doğrudan karşı karşıya gelmek yerine Türkiye'yi diplomatik ittifaklarla çevrelemeye çalıştığını ifade etti.

“TÜRKİYE İLE OYNAMAK ATEŞE ATLAMAKTIR”

Türkiye'nin artık geçmişteki Türkiye olmadığının İsrail tarafından da görüldüğünü belirten Ceylan, yazısında önemli ayrıntılar paylaştı.

MUSTAFA CEYLAN'IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>