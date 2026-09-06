Hamam böcekleri buna geliyor: Hemen onu evden atın! Hijyen açısından risk oluşturmaları...
Hamam böcekleri konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar var...
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Hamam böcekleri konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar var...
Hamam böcekleri eve girdiyse pek çok kişi tedirgin olur. Çünkü hijyen açısından risk oluşturabilen bu haşereler, sayılarını hızlıca artırarak evi adeta istila edebilirler. Peki, hamam böcekleri eve neden gelir ve o haşerelerden kurtulmanın yolu nedir? İşte detaylar...
Hamam böcekleri evlerde istenmeyen haşereler arasında yer alırlar. Bunun en temel sebeplerinden biri, hijyen açısından risk oluşturmalarıdır. Zira bu haşerelerin genellikle kanalizasyon yakınlarında ve kirli bölgelerde gezdikleri bilinir. Mikropları taşıyabildiklerinden dolayı eve girdiklerinde pek çok kişinin tedirgin olmasına neden olurlar.
Bu haşereler genellikle gece saatlerinde ortaya çıkarlar. Akşam ışıkları kapandıktan sonra, 23.00 ila 04.00 arasında daha hareketli oldukları görülebilir. Çünkü bu saatlerde insanlar uyuduğundan dolayı kendilerini güvende hissederek saklandıkları yerden çıkabilirler. Ancak farklı saat aralıklarında da görülebilirler.
ALMAN VE AMERİKAN HAMAM BÖCEKLERİ Türkiye'de yaygın görülen hamam böceklerinden biri Alman, öteki Amerikan hamam böceğidir. Alman hamam böceği, Amerikan hamam böceğine göre daha hızlı yavrulayabilir. Özellikle uygun sıcaklık ve nemli ortamlarda hızlıca sayısını artırabilir. Amerikan hamam böceği genellikle kanalizasyon ve dış ortamlarda daha sık görülebilir. Bunun yanı sıra, Alman hamam böceği evlere yerleşmeye daha yatkın olarak bilinir.
Alman hamam böceklerini evlerden uzaklaştırmak sanıldığının aksine oldukça uğraştırıcı olabilir. Özellikle evde bir koloni oluşmaya başladıysa hızlıca harekete geçilmesi gerekir. Mutfak ve banyo gibi alanlardaki tüm yiyecek artıklarının ve su kaynaklarının (yerlere dökülen damlalar gibi) temizlenmesi gerekir. Çünkü bunlar, sayılarının daha hızlı artmasına neden olabilir. Gider çevreleri, dolap altları ve buzdolabı arkası gibi saklanmaya elverişli alanların detaylıca temizlenmesi gerekiyor. Eğer çatlak ve boşluk gibi alanlar varsa kapatılmalı. Bu sayede söz konusu yerlerden giriş ve çıkış yapmaları önlenebilir.
Gerekli önlemler alındıktan sonra, o haşereleri uzaklaştırmak için aşağıdaki yöntemler uygulanabilir. - Bir soğan ince ince doğranır ve 1 kaşık karbonatla karıştırılır. Bu karışım o haşerelerin görülebileceği yerlere ve mümkünse yuvalarına dökülür. Bu sayede hamam böceklerini evlerden uzaklaştırmak mümkün olabilir. - Defne yaprağı ve nane yağı gibi keskin kokulu doğal yağlar da o haşereleri uzaklaştırabilir.
Yukarıdaki yöntemler kimi zaman yetersiz kalır. Hamam böceklerinden kurtulmak için jel yem ve profesyonel ilaçlama da tercih edilebilir. - O haşerelerin görülebileceği yerlere küçük küçük jel yem bırakılması, yiyerek yuvalarına taşımalarını sağlayabilir. Böylece tüm koloni ortadan kalkabilir. Ancak yavruladıklarında gizli alanlara yumurtalarını bırakabilirler. Bu nedenle dikkatli takip gerektiren bir süreçtir. - İlaçlama yöntemi tercih edilecekse, profesyonel destek alınması gerekir. Çünkü dozunda kullanılmayan ilaç, sağlık açısından ciddi sorunlara neden olabilir. Not: Yukarıdaki yöntemler hamam böceklerini uzaklaştırmada faydalı olabilir. Ancak soğan ve karbonat yöntemi, jel yem yöntemi, ilaçlama yöntemi ve diğer yöntemler, insanlara ve evde bulunan diğer canlılara zarar verebilir. Bu nedenle herhangi bir yöntemi denemeden önce, bu alanda uzman birinden destek alınması gerekir.
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