Hamam böcekleri buna geliyor: Hemen onu evden atın! Hijyen açısından risk oluşturmaları...

Yukarıdaki yöntemler kimi zaman yetersiz kalır. Hamam böceklerinden kurtulmak için jel yem ve profesyonel ilaçlama da tercih edilebilir. - O haşerelerin görülebileceği yerlere küçük küçük jel yem bırakılması, yiyerek yuvalarına taşımalarını sağlayabilir. Böylece tüm koloni ortadan kalkabilir. Ancak yavruladıklarında gizli alanlara yumurtalarını bırakabilirler. Bu nedenle dikkatli takip gerektiren bir süreçtir. - İlaçlama yöntemi tercih edilecekse, profesyonel destek alınması gerekir. Çünkü dozunda kullanılmayan ilaç, sağlık açısından ciddi sorunlara neden olabilir. Not: Yukarıdaki yöntemler hamam böceklerini uzaklaştırmada faydalı olabilir. Ancak soğan ve karbonat yöntemi, jel yem yöntemi, ilaçlama yöntemi ve diğer yöntemler, insanlara ve evde bulunan diğer canlılara zarar verebilir. Bu nedenle herhangi bir yöntemi denemeden önce, bu alanda uzman birinden destek alınması gerekir.