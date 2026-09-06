Bitki uzmanları formülü açıkladı: Saksı dibine yarım bardak dökün: Etkisi müthiş!
Küsen çiçeği coşturan bu detayları mutlaka tatbik etmelisiniz.
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Küsen çiçeği coşturan bu detayları mutlaka tatbik etmelisiniz.
Yaprakları sararan ve çiçek açmayı bırakan saksı bitkileri için dikkat çeken bir yöntem öne çıktı. Evde kolayca hazırlanabilen bu destek, doğru uygulandığında bitkilerin yeniden canlanmasına yardımcı olabiliyor. Üstelik uygulamanın püf noktası, kullanılan malzemeden çok daha fazlasını içeriyor.
Evin en güzel köşesine yerleştirilmesine rağmen zaman zaman çiçekler küsebiliyor; yaprak sarartıp çiçek açmayı durdurabiliyor.
Genellikle kireç oranı yüksek çeşme sularının yarattığı bu olumsuz süreci tersine çevirmek ise oldukça kolay.
Bitki uzmanları tarafından önerilen haşlanmış yumurta suyu tüyosu, barındırdığı yüksek kalsiyum ve mineraller sayesinde salon bitkilerini kökten uca besleyerek kısa sürede eski canlılığına kavuşturuyor.
Yumurta haşlarken kabuklardan suya geçen zengin kalsiyum, bitki köklerinin hücre yapısını güçlendirir ve yaprak sararmalarının önüne geçer.
Ancak bu doğal besinden tam verim alabilmek için dikkat edilmesi gereken kritik adım şu şekildedir: Yumurtaları haşladıktan sonra kalan suyu kesinlikle dökmeyin ve suyun oda sıcaklığına gelmesi için tamamen soğumaya bırakın.
Sıcak su bitki köklerini yakabileceğinden, soğuyan yumurta suyundan saksı dibine sadece yarım bardak dökmek yeterli olmaktadır. Bu besleyici kalsiyum takviyesini iki ayda bir tekrarlamak, bitki köklerinin tüm mineral dengesini fazlasıyla karşılar.
Yumurta suyu desteğinin yanı sıra bitkilerin ev içerisindeki konumu da büyük önem taşıyor.
Çiçeklerin yeterli miktarda gün ışığı alabilmesi için güney veya batı cepheli pencerelerin yakınına konumlandırılması tavsiye ediliyor.
Bununla birlikte, kireçli çeşme suları yerine içme suyu tercih etmek, küsen çiçeklerin yeniden canlılaşmasını ve çiçek açmasını sağlayan temel faktörler arasında yer alıyor.
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