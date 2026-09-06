Keşke biz de sahip olabilseydik! İstiklal Marşı’nı soran komedyen neye uğradığını şaşırdı

Alman komedyen Mario Adrion, sahne gösterisi sırasında Türk seyircilerin milli değerlere bağlılığını ortaya koyan dikkat çekici bir an yaşadı.

Farklı ülkelerde gerçekleştirdiği gösterilerde seyircilere ülkelerinin milli marşlarını soran Adrion, bu kez aynı soruyu salondaki Türk izleyicilere yöneltti.

Komedyenin beklediğinden çok daha farklı bir cevap geldi.

TÜRK SEYİRCİLER BİR ANDA AYAĞA KALKTI

Adrion'un İstiklal Marşı'nı sormasının ardından Türk seyirciler topluca ayağa kalktı.

Salondakiler İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan, büyük bir coşku ve ciddiyet içerisinde okumaya başladı.

Daha önce aynı soruya genellikle birkaç mısra veya kısa bir melodiyle karşılık aldığını belirten Alman komedyen, Türklerin marşı kesintisiz şekilde okumaya devam etmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

“DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM”

Türk seyircilerin sergilediği tablo karşısında etkilenen Adrion, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

“İnsanlardan marşlarını söylemelerini istediğimde genellikle bir kıta söylerler. Siz ayağa kalktınız ve bir türlü durmadınız, bu inanılmazdı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım.”

Ardından salondakilere dönerek:

“Şu an kendimi Türk gibi hissediyorum.”

İSTİKLAL MARŞI'NA HAYRAN KALDI

Adrion'un sözleri bununla da sınırlı kalmadı. İstiklal Marşı'nın salondaki Türkler tarafından böylesine güçlü şekilde sahiplenilmesinden etkilenen Alman komedyen, kendi ülkesinin milli marşıyla esprili bir karşılaştırma yaptı.

“Keşke biz Almanlar da böyle güçlü bir marşa sahip olabilseydik” diyen Adrion, Almanya'nın milli kimliği üzerine yaptığı espriyle seyircileri güldürdü.

Komedyen gösterisinin devamında, Türk seyircilerin coşkusundan hareketle Yunanistan hakkında da mizahi bir ifade kullandı.

Türk seyircilerin İstiklal Marşı'na gösterdiği bağlılık karşısında Adrion'un yaşadığı şaşkınlık, gösterinin en dikkat çeken anlarından biri oldu.