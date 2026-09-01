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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Kırgızistan'ın enerji, savunma sanayii, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirme potansiyeli bulunduğunu, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında ikili temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve'ye ev sahipliği yapan Caparov ile Iris Ordo Kongre Merkezi'nde görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Kırgızistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Kırgızistan'ın enerji, savunma sanayii, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirme potansiyeli bulunduğunu, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye ve Kırgızistan'ın güvenlik ve terörle mücadelede dayanışmasının artarak sürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliklerinden dolayı kutladı ve kendisini Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile COP31’e davet etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da yer aldı.

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