Bütün Sivas halaya durdu

Etkinliğe katılımın yoğun olduğunu belirten Şimşek, "Tüm etkinliklerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümünü, onun ruhuna yakışır şekilde kutlamış olacağız. 4 Eylül, sadece Sivas için değil, tüm ülkemiz için önemli bir tarih. Milli Mücadelemizin yol haritası Sivas’ta belirlendi. Sivas Kongresi’nde çok önemli kararlar alındı. Sivas, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı şehir. Bu özel günümüzü en güzel şekilde kutluyoruz" dedi.