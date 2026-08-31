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Gündem Özgür Özel siyaseti bırakacağını açıkladı! İşte tarih...
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Özgür Özel siyaseti bırakacağını açıkladı! İşte tarih...

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Özgür Özel siyaseti bırakacağını açıkladı! İşte tarih...

CHP Genel Başkanlığı döneminden bu yana koltuk mücadeleleriyle adından söz ettiren Özgür Özel, kurduğu YENİ Parti’nin ilk Parti Meclisi toplantısında siyasi geleceğine ilişkin radikal bir karar açıkladı.

Özgür Özel, kurduğu YENİ Parti'nin ilk Parti Meclisi toplantısında görevi bırakacağı tarihi ilan etti.

Genel merkezde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özel, önümüzdeki ilk genel seçimlerde sandıktan iktidar olarak çıkamaması halinde koltuğu derhal terk edeceğini açıklayarak siyasi geleceğine dair iddialı bir taahhütte bulundu.

Gireceği ilk genel seçimleri işaret eden Özgür Özel, hedeflerine ulaşamaması durumunda istifa edeceğini vurguladı. Koltukta kalıcı olmadığını ileri süren Özel, "Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam, derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkana devredeceğim" ifadelerini kullandı.

 

Toplantıda partisinin ulaştığı üye ve bütçe rakamlarına da değinen Özel, 18 gün gibi kısa bir sürede 600 bin üyeyi geçtiklerini ve 539 milyon liralık bir bütçeye ulaştıklarını iddia etti. Türkiye genelinde 72 ilde örgütlendiklerini söyleyen Özel, yakaladıklarını savundukları bu ivmeye güvenerek iktidar olamaması halinde görevi devretme kararı aldığını belirtti.

Siyasette delege sistemini kaldıracaklarını ve tüm üyelerin oy kullanabileceğini aktaran Özel; ilçe ve il kongre takvimlerini de açıkladı. İlk seçimde partisini birinci yapamaması halinde görevi bırakacağını tekrarlayan Özel, hedeflenen başarı gelmediği takdirde kurultayı toplayarak koltuktan çekileceğini ifade etti.

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Yorumlar

Mustafa nın biri

Traktör sözü gibi olur bu da. Unutulur gider.
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