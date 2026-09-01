Kalp krizi geçirip ölümden dönmüştü! Cem Yılmaz son halini paylaştı
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Geçtiğimiz günlerde Çanakkale’deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo yoluyla damarlarına stent ile balon uygulanan Cem Yılmaz hastaneden taburcu edildi. Sağlığının yerinde olduğu öğrenilen komedyen, hastaneden çıkar çıkmaz ailesiyle bir araya geldi ve operasyon sonrası ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde bulunan ünlü sanatçı Cem Yılmaz, göğüs bölgesinde aniden başlayan şiddetli ağrı üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese yönlendirilen ambulansla ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
TABURCU SONRASI İLK PAYLAŞIM
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde kalbi kontrol edilen ve acil operasyona alınan Cem Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Tıkalı damarlarına stent ve balon takılan ünlü komedyen, tedavisinin başarıyla tamamlanmasının ardından doktorların onayıyla taburcu edildi. Hastaneden ayrıldıktan sonra vakit kaybetmeden ailesinin yanına geçen Yılmaz, taburcu oluşunun ardından sosyal medya hesabından ailesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğu mesajını verdi.