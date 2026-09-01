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Gündem Al sana suç örgütü! Saygı Öztürk’ün maskesi indirildi
Gündem

Al sana suç örgütü! Saygı Öztürk’ün maskesi indirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gazetecilik kılıfı altında yıllardır algı operasyonlarına imza atan sol medyanın tetikçilerinden Saygı Öztürk'ün kirli çarkı deşifre oldu.

Halkın gür sesi Akit TV'deki "Manşetlerin Dili" programında Yeni Akit yazarı, Hukuçu Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki itiraflara ve yüzlerce sanıklı dosyaya gözlerini kapatıp tek bir dilekçe üzerinden algı yapan Öztürk'ün maskesini tek harekette indirdi.

İmamoğlu'nun dosyasına kör bakanlar algı peşinde! "Ahlaklı ol, dürüst ol!"

Fondaş medyanın İslami değerlere ve milli isimlere yönelik yürüttüğü itibar suikastlarına tokat gibi yanıt veren Karahasanoğlu, "Ahlaklı ol diyorum, dürüst ol diyorum, namuslu ol diyorum! Savcılığa verilen tek bir şikayet dilekçesiyle insanları lekelemeye kalkıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu ile ilgili 400'den fazla sanığın bulunduğu dosyada, 'Ben bu adamın hırsızlığına şahidim' diyen ifadeler varken tek kelime ettiniz mi?" sözleriyle Öztürk ve avanesinin iki yüzlü ahlak anlayışını kamuoyunun gözleri önüne serdi.

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