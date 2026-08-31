Yunanistan’da İsrail anlaşması krizi! Muhalefetten hükümete sert tepki: “Utanç verici”

Yunanistan ile İsrail arasında savunma alanında dikkat çeken bir adım atıldı. Atina yönetiminin İsrail’den hava savunma sistemleri satın alınmasını öngören yaklaşık 3 milyar avroluk “Aşil Kalkanı” anlaşması, Yunanistan muhalefetinin tepkisine neden oldu.

Muhalefet partileri anlaşmanın Yunanistan’ın stratejik bağımsızlığı üzerindeki sonuçlarını sorgularken, İsrail yönetimiyle askeri ilişkilerin daha da derinleştirilmesine karşı çıktı.

SYRIZA: İSRAİL’E BAĞIMLILIK ARTIYOR

SYRIZA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Demokrasi hükümetinin İsrail ile savunma ve askeri alandaki ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıması eleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni Demokrasi hükümeti, uluslararası örgütlerin tepkilerini görmezden gelen, Batı Şeria'da da uluslararası hukuku çiğneyen soykırımcı İsrail hükümeti ile Yunanistan'ın savunma ve askeri alandaki bağımlılığını artırmayı seçiyor.”

Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın anlaşmayı Yunanistan'ın caydırıcılığını güçlendirecek bir gelişme olarak değerlendirmesine de tepki gösteren SYRIZA, anlaşmanın ülkenin stratejik özerkliğine gerçekten katkı sağlayıp sağlamadığının açıklanmasını istedi.

“İSRAİL-ABD SİSTEMİNE Mİ DAHİL OLUYORUZ?”

Muhalefetin gündeme taşıdığı en önemli başlıklardan biri de Yunanistan'ın İsrail ve ABD merkezli savunma sistemlerine daha fazla bağımlı hale gelip gelmeyeceği oldu.

SYRIZA açıklamasında hükümete şu soru yöneltildi:

“Ülkemiz gerçekten daha fazla stratejik özerklik kazanıyor mu yoksa İsrail'e stratejik karşılıklı bağımlılık çerçevesinde, İsrail-ABD anti balistik ve uçaksavar güvenlik sistemine mi dahil oluyor?”

Yaklaşık 3 milyar avroluk savunma harcamasının Yunan vergi mükellefleri açısından oluşturacağı yük de eleştirilirken, anlaşmanın teknik ayrıntılarının kamuoyuna açıklanması talep edildi.

VARUFAKİS: UTANÇ VERİCİ!

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in anlaşmaya yönelik tepkisi ise çok daha sert oldu.

Varufakis, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin haberi paylaşarak:

“Utanç verici! Başka bir şey değil.”

ifadelerini kullandı.

Varufakis bir başka paylaşımında ise Yunan toplumunun büyük bölümünün İsrail'in politikalarına karşı olduğunu belirterek yönetici sınıfı hedef aldı.

KKE'DEN HÜKÜMETE İSRAİL TEPKİSİ

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de anlaşmaya karşı çıkarak Atina yönetimini ABD ve NATO'nun bölgedeki politikalarına daha fazla dahil olmakla eleştirdi.

Partinin açıklamasında anlaşma, Yeni Demokrasi hükümetinin ülkeyi ve Yunan halkını bölgedeki savaş planlarının içerisine daha fazla sürükleyen “tehlikeli” bir karar olarak nitelendirildi.

TÜRKİYE AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

KKE'nin açıklamasında Türkiye'ye ilişkin ifadeler de yer aldı.

İsrail ile geliştirilen “stratejik ilişkilerin” Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki karşıtlıkta “ateşi körüklediği” değerlendirmesi yapıldı.

Yaklaşık 3 milyar avroluk maliyetin Yunan halkının sırtına yüklendiğini belirten KKE, hükümetin anlaşmayı kutlamasına Yunan halkının katılması için herhangi bir neden bulunmadığını kaydetti.

Atina yönetiminin İsrail ile imzaladığı “Aşil Kalkanı” anlaşması böylece daha hayata geçirilme aşamasında Yunanistan'ın iç siyasetinde sert bir tartışmanın merkezine oturdu.