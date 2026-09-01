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Dünya Yasak yürürlüğe girdi: İlkokul ve kreşlere akıllı telefon sokulamayacak
Dünya

Yasak yürürlüğe girdi: İlkokul ve kreşlere akıllı telefon sokulamayacak

Yeniakit Publisher
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Yasak yürürlüğe girdi: İlkokul ve kreşlere akıllı telefon sokulamayacak

Polonya'da ilkokul ve kreşlerde akıllı telefon, tablet ve akıllı saat gibi iletişim ve kayıt özelliğine sahip cihazlar bulundurulmasına yönelik yasak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. . Anaokulu öğrencileri ile 1.-8. Sınıf arasındaki 7-15 yaş arası çocukları ilgilendiren düzenleme kapsamında öğrenciler okula bu tür cihazları getiremeyecek. Liselerde ise kararı okul yönetimleri verecek.

Polonya'da eğitim kanununda Temmuz ayında yapılan değişiklikler doğrultusunda ülke genelinde ilkokul ve kreşlerde akıllı telefon ve benzeri cihazların kullanımının kısıtlanmasına yönelik yasak bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Anaokulu öğrencileri ile 1.-8. Sınıf arasındaki 7-15 yaş arası çocukları ilgilendiren düzenleme kapsamında öğrencilerin okula, ses veya görüntü kaydeden cihazlar getirmesi kısıtlanırken, liselerde ise kararı okul yönetimleri verecek.

Yasağın hem kamu hem de özel okullar için geçerli olduğu bildirildi. Kısıtlamanın yalnızca ders saatleriyle sınırlı olmadığı, teneffüsleri ve okul dışında düzenlenen etkinlikleri kapsadığı açıklandı. Yasak kapsamında, cep telefonlarının yanı sıra akıllı saat ve tablet gibi ses veya görüntü kaydı yapabilen ya da iletişimi mümkün kılan tüm cihazlar da düzenlemeye dahil edildi.

NORVEÇ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Yasağın gerekçesi olarak, akıllı telefonların çocukların sosyalleşme süreçlerini olumsuz etkilediği ve ruh sağlıkları üzerinde zararlı sonuçlara yol açtığı yönündeki uzman raporları dikkate alındı. Yerel basında yer alan haberlerde, benzer yasal düzenlemelerin en başarılı örneklerinden birinin Norveç'te uygulandığı belirtildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından 400'den fazla ortaokulun dahil edildiği araştırmanın sonuçlarına göre, telefon yasağı uygulanan okullarda kız öğrencilerde akran zorbalığı yaklaşık yüzde 46, erkek öğrencilerde ise yüzde 43 oranında azaldı. Araştırmada ayrıca, kız öğrencilerin akademik başarılarında ve ruh sağlığında da belirgin iyileşmeler kaydedildiği ifade edildi. Söz konusu sonuçların, Norveç'teki uygulamanın olumlu etkilerini ortaya koyduğu ve Polonya'da benzer bir düzenlemenin hayata geçirilmesinde de önemli rol oynadığı savunuldu.

 

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