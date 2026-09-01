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Gündem "Nereye kaçacaktın?" sorusuna "Anamur" dedi! Fare Arif tutuklandı
Gündem

"Nereye kaçacaktın?" sorusuna "Anamur" dedi! Fare Arif tutuklandı

Yeniakit Publisher
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"Nereye kaçacaktın?" sorusuna "Anamur" dedi! Fare Arif tutuklandı

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinde yakalanan ‘Bankamatik Faresi’ lakaplı Arif Kocabıyık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP’li belediyede işe gitmeden maaş aldığının ortaya çıkmasından sonra ‘Bankamatik Faresi’ olarak anılmaya başlayan provokatör sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen dün Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın dorsesinin altında yakalanmıştı.

Kocabıyık ve şoför Muhterem Altıntaş sorgu için savcılığa götürüldü. Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra Gümrük Muhafaza ekiplerince adliyeye getirildi.

Gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye cevap verdi. 

TUTUKLAMA KARARI

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabıyık ile sürücü Altıntaş, tutuklandı. Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Yorumlar

Bahtsız bedevi

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