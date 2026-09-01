Dünya liderinden tarihi zirve! Erdoğan Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay Zirvesi kapsamında Bişkek'te görüşüyor.

'YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK OMAKTAN MEMNUNUM'

Putin görüşme öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

'AKKUYU'NUN AÇILIŞINI YAPALIM DİYE BEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşme öncesi, "Bu görüşmeden ben de memnuniyet duyuyorum. Bugün Antalya'nın en önemli gelirini Rus turistler oluşturuyor.

Bizim şu an Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Nükleer Santrali çok önemli. Bu santralin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Nükleer Santrali'nin bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız"

'TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ ÇOK DAHA İLERİ BİR DÜZEYDE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde" ifadelerini kullandı.

KAPALI GÖRÜŞME BAŞLADI

İki lider, basına yaptıkları kısa açıklamaların ardından kapalı görüşmeye geçti.