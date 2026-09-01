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Spor Trabzonspor’da Fatih Tekke sonrası sürpriz karar! Takım o isme emanet
Spor

Trabzonspor’da Fatih Tekke sonrası sürpriz karar! Takım o isme emanet

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Trabzonspor’da Fatih Tekke sonrası sürpriz karar! Takım o isme emanet

Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni teknik direktör için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bordo-mavililer, süreç tamamlanana kadar Gençlerbirliği maçında takımın başında Hüseyin Çimşir’in olacağını duyurdu.

Trabzonspor’da Fatih Tekke sonrası teknik direktörlük koltuğu için yeni dönem başladı. Bordo-mavili kulüp, adaylar üzerinde titizlikle çalışıldığını belirtirken, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımın başında Hüseyin Çimşir’in yer alacağını açıkladı.

 

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, ""Kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.  Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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