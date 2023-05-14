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Yaşam Almanlar Türkiye'ye akın etmeye başladı! Alman pazarında 'Türkiye' aramaları hızlandı
Yaşam

Almanlar Türkiye'ye akın etmeye başladı! Alman pazarında 'Türkiye' aramaları hızlandı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 16:46:00 - 2023-05-14 16:54:25
Almanlar Türkiye'ye akın etmeye başladı! Alman pazarında 'Türkiye' aramaları hızlandı

Almanya'da 49 Alman tur operatörü rezervasyon verilerine göre Ocak-Nisan döneminde İspanya gerilerken Türkiye artışta. Milyondan fazla turistin gelecek. Alman vatandaşlarının planı ortaya çıktı. Türkiye'yi seçiyorlar...

Alman turistlerin en çok rağbet ettiği destinasyonlarda Ocak-Nisan 2023 arası arama sayısı İspanya’da 8,3 olurken onu Türkiye 8,0 milyonla izledi. Yunanistan 5,4 ve Mısır’ın 4,8 arama aldığı dönemde İtalya 2,3 milyon oldu.

Alman pazarında seyahat fiyatları

Diğer yandan, rezerve edilen seyahatlerde kişi başı günlük fiyatlarda 122 Avro ile Yunanistan ve 109 Avro ile İspanya ilk sırada yer alırken onu 105 Avro ile Mısır izledi. Türkiye 96 Avro ile sonda yer aldı.

Günlük fiyatlarda 2022’ye göre, İspanya ve Türkiye 6’şar Avro artış kaydetti. Artış, Yunanistan’da 9 ve Mısır'da 8 Avro oldu. (Turizmdatabank)

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