Gaffar Yakınca'dan siyasete sert eleştiri: Gözlük, şaplak, bornoz ve gömlek!

Haber7 yazarı Gaffar Yakınca, bugünkü yazısında siyasi isimler hakkındaki soruşturmaları ve kamuoyuna yansıyan tartışmaları değerlendirdi.

Yazısına “Gözlük, Fatma Betül’e ait. Şaplak, Mustafa Sarıgül’ün şaplağı. Bornoz Özkan Yalım’ın, Gömlek ise Ekrem’inki…” sözleriyle başlayan Yakınca, siyasette herkese aynı ölçüde hesap sorulması gerektiğini savundu.

"163 MİLYON LİRAYI NASIL BULDUNUZ?"

Fatma Betül Sayan Kaya'nın adliyeye gelirken taktığı 22 bin liralık güneş gözlüğü üzerinden başlayan tartışmalara değinen Yakınca, asıl sorgulanması gerekenin hakkındaki mali işlem iddiaları olduğunu belirtti.

Yakınca, Kaya'ya yöneltilen “Bir fonda riske atacak 163 milyon lirayı nasıl buldunuz?” sorusunu hatırlatarak servetinin kaynağının ve siyasi nüfuzunu kullanıp kullanmadığının araştırılması gerektiğini savundu.

SARIGÜL, YALIM VE İMAMOĞLU'NU DA GÜNDEME TAŞIDI

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara, Özkan Yalım'la ilgili yolsuzluk soruşturmasına ve Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecine de değinen Yakınca, muhalefetin bu isimlere yönelik yaklaşımını eleştirdi.

Özgür Özel'in Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki tartışmalara yoğunlaştığını ancak kendi siyasi çevresindeki isimlere ilişkin iddialar karşısında aynı tavrı sergilemediğini öne sürdü.

"SİYASETİN HER ALANINA AYNI HASSASİYETLE YAKLAŞILMALI"

Yolsuzluk iddialarının siyasi kimliklere göre değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Gaffar Yakınca, yazısını şu sözlerle tamamladı:

“Fatma Betül, yaptıklarının bedelini ödemeli. Ama onun yaptıkları belediyelerdeki rezaletleri gölgelememeli. Türkiye, temizlenmek istiyorsa siyasetin her alanına aynı hassasiyetle yaklaşmalı.”