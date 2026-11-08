Türklerin yüzüne bakmadığı o “fakir yemeği” dünyayı salladı: Meğer gençlik iksiriymiş
Ağır kokusu, çürümüş peyniri andıran aroması ve metrelerce uzayan yapışkan lifleri nedeniyle Türk mutfağında ilk lokmada reddedilen Japonların geleneksel fermente yiyeceği "Natto", dünya genelinde çılgınlığa dönüştü. Japonya'da yıllarca "yoksul kahvaltısı" olarak ucuz fiyata satılan soya fasulyesi bazlı bu süper gıda, bağırsak mikrobiyotasına ve damar sağlığına olan inanılmaz faydaları bilimsel olarak kanıtlanınca lüks restoranların menülerine girdi.