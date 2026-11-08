Türklerin yüzüne bakmadığı o “fakir yemeği” dünyayı salladı: Meğer gençlik iksiriymiş

Tokyo sokaklarındaki yabancı turistler dokuyu "ezber bozan ve alışması zor bir kıvam" olarak nitelendirirken, Batılı şefler bu viskoz yapıyı menülerine adapte edebilmek için yarışıyor. Japonya’da üç porsiyonu sadece 100 yene (neredeyse 50-60 sente) satılan ve her market rafında bulunan bu mütevazı paketler, uzun yıllar boyunca yalnızca karın doyuran ucuz bir gıda gözüyle görüldü.