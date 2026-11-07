CANLI ANLATIM: Galatasaray - Amed
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Amed skoruyla devam ediyor.
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Galatasaray 1 - 0 Amed
7' GOL! Savunmanın kafasından seken topu hızlı bir şekilde ileri çıkarak alan Torreira ceza yayının sağından içeri ortaladı. Savunma arkasına sarkan Leao ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Leao yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
6' Gönderilen uzun topta Sanchez'den seken topu Orban aldı. Orban beklemeden sol çaprazdan içeri ortaladı. Diagne'yi aşan topu ceza sahasının sağında Saba aldı. Ancak ofsayt bayrağı kaltı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Barış Alper.
Amed: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne.