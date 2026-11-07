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Spor CANLI ANLATIM: Galatasaray - Amed
Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Amed

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CANLI ANLATIM: Galatasaray - Amed

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Amed skoruyla devam ediyor.

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Galatasaray 1 - 0 Amed

7' GOL! Savunmanın kafasından seken topu hızlı bir şekilde ileri çıkarak alan Torreira ceza yayının sağından içeri ortaladı. Savunma arkasına sarkan Leao ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Leao yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

6' Gönderilen uzun topta Sanchez'den seken topu Orban aldı. Orban beklemeden sol çaprazdan içeri ortaladı. Diagne'yi aşan topu ceza sahasının sağında Saba aldı. Ancak ofsayt bayrağı kaltı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Barış Alper.

Amed: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne.

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