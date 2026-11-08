Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA yağmuru! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın Bolivar yönetim bölgesinde bulunan Santa Rosa del Sur kasabasında askeri üs bombalı insansız hava araçlarının hedefi oldu. Ülke basınında yer alan bilgilere göre, patlayıcı taşıyan İHA'ların askeri tesislere yönelik saldırısı can kayıplarına ve büyük çaplı hasara yol açtı.

ASKERİ ÜSSE PEŞ PEŞE BOMBALI SALDIRI

El Colombiano'nun aktardığı bilgilere göre, Santa Rosa del Sur'daki askeri üsse patlayıcı yüklü dronlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 5 asker yaşamını yitirirken, 33 asker yaralandı. Yaralılardan 8'inin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sosyal medyada yayımlanan ve doğrulandığı belirtilen görüntülerde, askeri tesisin yatakhaneleri, idari binaları ve altyapısının hedef alındığı görüldü.

Patlamaların etkisiyle bazı binaların çatıları çökerken tesislerde ağır hasar meydana geldi.

ORDUDAN HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Kolombiya Ordusu Birinci Tümeni, saldırının ardından yaptığı açıklamada, patlayıcı yüklü İHA'ların kullanılmasının uluslararası insancıl hukuku ve temel insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Ordu, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması amacıyla bölgede hava unsurlarının da katıldığı geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANINDAN SERT AÇIKLAMA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.

Terörizmin devleti dize getiremeyeceğini belirten De la Espriella, saldırının faillerinin belirlenmesi ve yakalanması için operasyonların yoğunlaştırılması talimatını verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Ulusal Ordu mensuplarını hedef alan saldırıyı kınayarak bu tür eylemlerin ülkenin savunma kararlılığını daha da güçlendireceğini ifade etti.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Askeri üsse düzenlenen bombalı İHA saldırısının sorumluluğunu henüz hiçbir silahlı örgüt üstlenmedi.

Saldırıyı gerçekleştiren grubun kimliği konusunda da kesin bir bilgi paylaşılmadı.

SİLAHLI ÖRGÜTLERE KARŞI OPERASYON TALİMATI

Cumhurbaşkanı De la Espriella, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları başta olmak üzere yasa dışı silahlı yapıların liderlerinin yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi talimatını vermişti.

Kolombiya hükümeti, 28 Ağustos'ta yeterli barış iradesi ortaya koymadıkları gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile ELN'nin de bulunduğu üç yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmen sonlandırmıştı.

Son saldırının ülkedeki silahlı örgütlerle bağlantısı ise henüz belirlenemedi.