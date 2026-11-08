  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
YP’li Zeynel Emre “Tatava yok” programında tatava yaptı! ‘Mustafa Sarıgül’den para almadık, otobüs kiraladık’ Cuma namazı sonrası ilginç görüntü! "FBSK'nın tutuklanması şerefine hayır simidi" Sarıgül’ün o sözlerini bugün bir daha izleyelim: ‘Bu işler iş arkadaşlığından başlıyor’ Petrol fiyatlarını düşürmek için çırpındıkça çırpınıyor! Trump dünyanın aklıyla alay etti Hedef tam isabetle vuruldu: Gök vatanda otonom atış Umran Dergisi’nin Kasım sayısı Cevat Özkaya’ya ithaf edildi: ‘Bir Ömür, Bir Mücadele, Bir Emanet’ Utandıran rezalet! Gazze'de binlerce çadır sular altında kaldı FETÖ’den Sözcü yazarına uzanan kirli parola…! Halkın cebine dokunacaksın! İBB’den sıfır fiyatına kiralık araç: Bunun adı milleti soymak değil de nedir? Genç: Hırsızın, rüşvetçinin ‘sizden’i ‘bizden’i olmaz… 40 yıllık konsomatrisler ahlak-namus dersi veriyor!
Dünya Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA yağmuru! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA yağmuru! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA yağmuru! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'da askeri üsse patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 8'i ağır 33 asker yaralandı. Askerlerin kaldığı yatakhaneler ve idari binaların ağır hasar gördüğü saldırının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Kolombiya'nın Bolivar yönetim bölgesinde bulunan Santa Rosa del Sur kasabasında askeri üs bombalı insansız hava araçlarının hedefi oldu. Ülke basınında yer alan bilgilere göre, patlayıcı taşıyan İHA'ların askeri tesislere yönelik saldırısı can kayıplarına ve büyük çaplı hasara yol açtı.

ASKERİ ÜSSE PEŞ PEŞE BOMBALI SALDIRI

El Colombiano'nun aktardığı bilgilere göre, Santa Rosa del Sur'daki askeri üsse patlayıcı yüklü dronlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 5 asker yaşamını yitirirken, 33 asker yaralandı. Yaralılardan 8'inin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sosyal medyada yayımlanan ve doğrulandığı belirtilen görüntülerde, askeri tesisin yatakhaneleri, idari binaları ve altyapısının hedef alındığı görüldü.

Patlamaların etkisiyle bazı binaların çatıları çökerken tesislerde ağır hasar meydana geldi.

ORDUDAN HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Kolombiya Ordusu Birinci Tümeni, saldırının ardından yaptığı açıklamada, patlayıcı yüklü İHA'ların kullanılmasının uluslararası insancıl hukuku ve temel insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Ordu, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması amacıyla bölgede hava unsurlarının da katıldığı geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANINDAN SERT AÇIKLAMA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıya tepki gösterdi.

Terörizmin devleti dize getiremeyeceğini belirten De la Espriella, saldırının faillerinin belirlenmesi ve yakalanması için operasyonların yoğunlaştırılması talimatını verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, Ulusal Ordu mensuplarını hedef alan saldırıyı kınayarak bu tür eylemlerin ülkenin savunma kararlılığını daha da güçlendireceğini ifade etti.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Askeri üsse düzenlenen bombalı İHA saldırısının sorumluluğunu henüz hiçbir silahlı örgüt üstlenmedi.

Saldırıyı gerçekleştiren grubun kimliği konusunda da kesin bir bilgi paylaşılmadı.

SİLAHLI ÖRGÜTLERE KARŞI OPERASYON TALİMATI

Cumhurbaşkanı De la Espriella, 4 Kasım'da yaptığı açıklamada, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları başta olmak üzere yasa dışı silahlı yapıların liderlerinin yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi talimatını vermişti.

Kolombiya hükümeti, 28 Ağustos'ta yeterli barış iradesi ortaya koymadıkları gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile ELN'nin de bulunduğu üç yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmen sonlandırmıştı.

Son saldırının ülkedeki silahlı örgütlerle bağlantısı ise henüz belirlenemedi.

Alevler askeri üslerini sardı!
Alevler askeri üslerini sardı!

Dünya

Alevler askeri üslerini sardı!

Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!
Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Dünya

Askeri üste cehennem provası: 4 asker yanarak öldü, çok sayıda yaralı var!

Yolcu uçağında bomba paniği: Askeri üsse acil iniş yaptı
Yolcu uçağında bomba paniği: Askeri üsse acil iniş yaptı

Dünya

Yolcu uçağında bomba paniği: Askeri üsse acil iniş yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23