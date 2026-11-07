Uyan da balığa gidelim Özel… İddialardan bir hafta sonra zoraki dava!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Emir Sarıgül arasında, savcılık ifadelerine yansıyan para iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlıyor. Sarıgül'ün, babası Mustafa Sarıgül'ün Özel'e iki ayrı seferde toplam 350 bin dolar verdiği yönündeki iddiaları parti tarafından reddedildi. Özel'in avukatlarının, Sarıgül hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaya ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandığı belirtildi.

Özel'in avukatlarının, Emir Sarıgül hakkında iftira suçlamasıyla savcılığa başvuracağı öğrenildi. Ayrıca kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talep edilecek.

Parti kaynakları, Sarıgül'ün açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunurken iddiaların ortaya atılma biçimine de tepki gösterdi.

KURGU İDDİASI

Yeni Parti kaynakları, Emir Sarıgül'ün farklı bir soruşturma kapsamında verdiği ifadelerde Özel'i hedef almasının tesadüf olmadığını öne sürdü.Partiden yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu ismin, bütünüyle farklı bir soruşturmada verdiği iki ifadenin de alakasız bir şekilde Genel Başkanımıza yönelik olması ve bunun iktidar medyasında yayınlanması burada açık bir kurgunun olduğunu gösteriyor. Bu iftirayı atan da attıran da yayınlayan da bir itibar suikastının parçasıdır."

KAZANABİLİRSE PARAYI BAĞIŞLAYACAK

Özel'in açmayı planladığı davadan kazanılacak tazminatın kişisel olarak kullanılmayacağı, kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara bağışlanacağı bildirildi. Parti kaynakları, iddiaların arkasında organize bir girişim bulunduğunu savunarak şu açıklamayı yaptı: "Ana muhalefet partisi lideri hakkında bu şekilde iftiraların ortaya atıldığı kirli organizasyonun arkasında kim varsa, hesap vermeleri için gereken bütün adımları atacağız."

EMİR SARIGÜL'ÜN İDDİALARI NEYDİ?

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, savcılığa verdiği ek ifadede babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini öne sürmüştü. Sarıgül, YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde genel merkez binasının iç düzenlemesi için babasının Özel'e 250 bin dolar verdiğini iddia etmişti. Paranın Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir restoranın çıkışında Özel'in aracına bırakıldığını ileri sürmüştü. Bir başka olayda ise Mustafa Sarıgül'ün, içinde iki atkı bulunan hediye paketine 100 bin dolar koyarak Ankara'daki bir yemekte Özel'e verdiğini iddia etmişti. Böylece Emir Sarıgül, babasının Özel'e toplam 350 bin dolar verdiğini öne sürerken, Özel cephesi bu iddiaları reddederek hukuki yollara başvurma kararı aldı.