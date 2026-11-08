Şişli'yi alarma geçiren ihbar! Gerçek başka çıktı!
Şişli'de çöp konteynerinin yanında bulunan kablolu düzeneğin oyuncak olduğu ortaya çıktı.
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Şişli'de çöp konteynerinin yanında bulunan kablolu düzeneğin oyuncak olduğu ortaya çıktı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde şüpheli bir cisim olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Ekipler, çöp konteynerinin yanında bulunan ve üzerinde kablolar olduğu görülen cisim nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.
OYUNCAK ÇIKTI
Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede, cismin oyuncak alarmlı saat olduğu tespit edildi.
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