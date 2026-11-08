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Şişli'yi alarma geçiren ihbar! Gerçek başka çıktı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şişli'yi alarma geçiren ihbar! Gerçek başka çıktı!

Şişli'de çöp konteynerinin yanında bulunan kablolu düzeneğin oyuncak olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Şişli'yi alarma geçiren ihbar! Gerçek başka çıktı!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde şüpheli bir cisim olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

#2
Foto - Şişli'yi alarma geçiren ihbar! Gerçek başka çıktı!

Ekipler, çöp konteynerinin yanında bulunan ve üzerinde kablolar olduğu görülen cisim nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

#3
Foto - Şişli'yi alarma geçiren ihbar! Gerçek başka çıktı!

OYUNCAK ÇIKTI

#4
Foto - Şişli'yi alarma geçiren ihbar! Gerçek başka çıktı!

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede, cismin oyuncak alarmlı saat olduğu tespit edildi.

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