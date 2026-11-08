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Şişli'yi alarma geçiren ihbar! Gerçek başka çıktı! Türklerin yüzüne bakmadığı o “fakir yemeği” dünyayı salladı: Meğer gençlik iksiriymiş Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler Bakan Işıkhan tüm Türkiye’ye ilan etti! Ve milyonlarca emeklinin beklediği haber nihayet geldi Evinde 3 ceset daha çıktı! ABD'den uyarı geldi! Yapay zekâ noktayı koydu: İşte önümüzdeki 10 yılda il olacak tek ilçe Alanya’da Akdeniz-Karadeniz düellosu! İşte muhtemel 11’ler Hatay’ı sel vurdu! 386 ayrı vakaya anında müdahale edildi! Osimhen için olay iddia: “Vatan haini” ilan edilebilir! İşte şaşkına çeviren sebebi Herkes şaşkın! Yerli Tesla konkordato ilan etti
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Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

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Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği bu akşam karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 21.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

#1
Foto - Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, ligde geçen hafta Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalırken hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup oldu

#2
Foto - Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Son maçında sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, ligde 7 maç sonra kazanarak moral buldu. Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

#3
Foto - Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde Eyüpspor, Arca Çorum Futbol Kulübü, Erzurumspor Futbol Kulübü, Kocaelispor ve İstanbul Başakşehir'i yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 14 gol atarken 3 gole engel olamadı.

#4
Foto - Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Son üç deplasman maçında kalesinde 11 gol gören Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda gol atamadı. Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini ise ikinci haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek aldı.

#5
Foto - Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER: Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes

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