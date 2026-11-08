Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği bu akşam karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 21.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği bu akşam karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda saat 21.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, ligde geçen hafta Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalırken hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup oldu
Son maçında sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, ligde 7 maç sonra kazanarak moral buldu. Kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde Eyüpspor, Arca Çorum Futbol Kulübü, Erzurumspor Futbol Kulübü, Kocaelispor ve İstanbul Başakşehir'i yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 14 gol atarken 3 gole engel olamadı.
Son üç deplasman maçında kalesinde 11 gol gören Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda gol atamadı. Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini ise ikinci haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek aldı.
MUHTEMEL 11'LER: Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Outtara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes
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