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Gündem YP’li Zeynel Emre “Tatava yok” programında tatava yaptı! ‘Mustafa Sarıgül’den para almadık, otobüs kiraladık’
Gündem

YP’li Zeynel Emre “Tatava yok” programında tatava yaptı! ‘Mustafa Sarıgül’den para almadık, otobüs kiraladık’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Şule Aydın’ın sunduğu “Tatava yok” programındaki kaçamak cevaplarıyla adeta tatava yaptı.

Emre, Şule Aydın’ın” Mustafa Sarıgül’e ilişkin çok ciddi iddialar, suçlamalar var. Temiz siyaset diyerek yola çıkan Yeni Parti, neden hakkında bunca şaibe olan bir isimle yol yürümeyi tercih etti? Biraz geç kalınmadı mı bu yol ayrılığında?” şeklindeki sorusuna; “Bence geç kalınmadı. Orada kendimize haksızlık etmeyelim. Belediye başkanlığı yapanlarla ilgili birçok iddiada bulunulur ama somut olarak, bir dosya anlamında kamuoyuna yansıyan bir savcılık soruşturması ve ifadeler yoktu hiçbir zaman” karşılığını verdi.

“PARA ALMADIK OTOBÜS KİRALADIK”

Şule Aydın’ın “Mustafa Sarıgül’den para aldınız mı?” sorusuna ise Zeynel Emre: “Almadık. Otobüs kiraladık. Satın da almadık. Hepsinin hesabı kitabı var. Faturaları da gösterdim” cevabını verdi.

 

“İSTİSMAR İFADELERİNİ BASINA DÜŞTÜĞÜ KADARIYLA OKUDUM”

“Sarıgül dosyasında özellikle kız çocuklarının istismar ifadelerini okudunuz mu?” şeklindeki soruya da Zeynel Emre: “Basına düştüğü kadarıyla okudum, evet. Daha farklı varsa onu tabii bilemiyorum” şeklinde kaçamak cevap verdi.

“BİNLERCE DOKUNULMAZLIK DOSYASI İLE ALAKALI BİR ŞEY SÖYLEMEM”

Zeynel Emre, Şule Aydın’ın “Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığı Meclis’e gelirse tavrınız ne olur?” sorusuna ise şu karşılığı verdi: “Ben afaki konuşmak istemiyorum. Karma Komisyon’a dokunulmazlık konusunda üç dosya geldi. Bunlardan birisi cinsel istismar iddiasıydı. Kanıtlanabilir deliller vardı diyemem ama buna karşın, iddia cinsel istismar olduğu için oy birliğiyle dokunulmazlığın kalkması konusunda bir görüş birliği oluşmuştu. Bu aşamaların hiçbiri olmadan, binlerce dokunulmazlık dosyası ile alakalı böyle bir şey söylemem”

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Yorumlar

Abdulla

Gerçekleri duyunca hemen tatava yazmışsınız.
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