O ülkenin petrol ve doğal gaz gelirlerinde inanılmaz düşüş! Alternatif arıyorlar, karşı hamle peşindeler

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinde şok düşüş



Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri, gerileyen fiyatların etkisiyle bu yılın Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 azalarak 2.3 trilyon rubleye (yaklaşık 30.2 milyar dolar) düştü.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri, gerileyen fiyatların etkisiyle bu yılın Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 azalarak 2.3 trilyon rubleye (yaklaşık 30.2 milyar dolar) düştü. Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bütçe açığının bu yılın Ocak-Nisan döneminde 3.4 trilyon ruble (44.6 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu dönemde, bütçe gelirlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 22 azalarak 7.8 trilyon rubleye gerilediğine işaret edilen açıklamada, bütçe giderlerinin ise yüzde 26 artarak 11.2 trilyon rubleye çıktığı kaydedildi. Öte yandan Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol ithalatının 2022'de 10 kat arttığı bildirildi.

Müşteriler farklılaştı

Devlet kontrolündeki Bank of Baroda, Rusya'dan ham petrol alımının arttığını, aynı zamanda yaklaşık 5 milyar dolar tasarruf edildiğini açıkladı. Bankanın verilerine göre Hindistan, geçen mali yılda Rusya'dan ham petrol satın alarak varil başına yaklaşık 14 dolar kazanç sağladı. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasına göre Türkiye de geçen yıl petrol ihtiyacının yüzde 52'sini Rusya'dan karşıladı.