Murat Kurum'dan COP31 açıklaması: 45 bin başvuru aldık

COP31 İklim Gönüllüsü Gençlerle Buluşma Programı, 7 Kasım 2026 tarihinde Antalya'da gerçekleştirildi. COP31 Başkanı, dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen gençlere seslenerek iklim mücadelesinde gençlerin rolüne, gönüllülük çalışmalarına ve COP31'in hedeflerine dikkat çekti.

Ortak evimiz dünyayı korumak amacıyla dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen gençlere hitap eden COP31 Başkanı, katılımcıları selamlayarak Antalya'ya hoş geldiniz dedi.

Gençlerle gerçekleştirilen her buluşmanın geleceğe dair inancı tazelediğini belirten COP31 Başkanı, gençliğin kendisine bırakılan dünyaya razı olmak yerine onu daha güzel hâle getirme cesareti olduğunu ifade etti.

"GENÇLERİN BÜYÜME HİKÂYESİYLE DÜNYANIN İKLİM MÜCADELESİ AYNI TAKVİMDE İLERLEDİ"

Genç kuşağın iklim değişikliğinin sonuçlarını gündelik hayatında görerek büyüdüğüne dikkat çeken COP31 Başkanı, iklim krizinin gençlerin yaşamındaki etkilerine değindi.

Gençlerin dünyaya geldiği dönemde iklim zirvelerinin toplandığını, ülkelerin emisyon hedefleri belirlediğini ve uluslararası müzakerelerin sürdüğünü hatırlatan COP31 Başkanı, "Sizin büyüme hikâyenizle dünyanın iklim mücadelesi aynı takvimde ilerledi" dedi.

Bugün gençleri daha sıcak, daha kırılgan ve afetlere daha açık bir dünyanın beklediğini belirten COP31 Başkanı; kuraklık, seller, aşırı sıcaklar, su kaynaklarının azalması, tarımsal üretimin etkilenmesi ve gıda fiyatlarındaki artışın birbirini tetikleyen sorunlar olduğuna işaret etti.

İklim krizinin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını vurgulayan COP31 Başkanı, enerjinin üretiminden şehirlerin kurulmasına, gıdadan teknolojiye kadar hayatın bütün alanlarının yeniden şekillendiği bir döneme girildiğini söyledi.

Gençlerin iklim konusunda söz sahibi olmasının önemine değinen COP31 Başkanı, "Daha hızlı adım talep etmek sizin hakkınızdır. Verilen sözlerin tutulmasını istemek sizin hakkınızdır. Ve hepsinden önemlisi; geleceğiniz hakkında alınan kararlarda masada bulunmak sizin hakkınızdır" ifadelerini kullandı.

"DİYALOG, UZLAŞI, AKSİYON"

Antalya'nın iki gün sonra Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan COP31 Başkanı, dünyanın dört bir yanından liderlerin, bakanların, bilim insanlarının, girişimcilerin, sivil toplum temsilcilerinin ve gençlerin Antalya'da buluşacağını belirtti.

COP31 Başkanlığı açısından zirvenin büyük önem taşıdığını ifade eden COP31 Başkanı, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini ve doğanın aşırı sıcaklar, kuraklık, seller, yangınlar ve kaybolan su kaynaklarıyla insanlığa mesaj verdiğini söyledi.

"Zaman daralıyor" diyen COP31 Başkanı, İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlardan Nepal'deki sellere, Akdeniz havzasındaki kuraklıktan dünyanın farklı bölgelerinde görülen aşırı hava olaylarına kadar iklim krizinin farklı coğrafyalarda benzer sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

"Haritalardaki sınırlar farklı. Fakat gökyüzünün sınırı yok. Suyun sınırı yok. İklimin sınırı yok" ifadelerini kullanan COP31 Başkanı, çözümün de sınırların ötesine geçmesi gerektiğini kaydetti.

İklim sorununu görmenin, bilmenin ve konuşmanın tek başına yeterli olmadığını belirten COP31 Başkanı, artık uygulama zamanının geldiğini ifade ederek COP31'in temel yaklaşımını üç kelimeyle açıkladı: "Diyalog. Uzlaşı. Aksiyon."

Bu yaklaşım kapsamında önce karşılıklı dinlemenin, ardından ortak zeminin genişletilmesinin ve son olarak alınan kararların sahaya taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

"İKLİM ADALETİ, GELECEĞİN ADALETİDİR"

COP31 kapsamında temiz enerji, dirençli şehirler, gıda güvenliği, su kaynakları, sanayi ve okyanusların korunması gibi birçok başlığın ele alınacağını belirten COP31 Başkanı, iklim diplomasisinde adaletin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" çağrısının taşıdığı adalet arayışının iklim diplomasisinde de savunulacağını ifade eden COP31 Başkanı, iklim krizinin yükünü en az sorumluluğu bulunan toplumların taşıdığı bir düzenin sürdürülebilir olamayacağını söyledi.

"İklim adaleti, geleceğin adaletidir" diyen COP31 Başkanı, insanlığın ilerlemesiyle tabiatın korunmasının birbirine rakip olmadığını, asıl medeniyetin bu iki unsuru birlikte yaşatabilmek olduğunu belirtti.

Gençlerden yalnızca kendilerine bırakılan emaneti korumalarını değil, aynı zamanda büyütmelerini de isteyen COP31 Başkanı; daha temiz şehirler kurulması, yeni teknolojiler geliştirilmesi ve bilimin doğanın hizmetine sunulması gerektiğini ifade etti.

154 ÜLKEDEN 45 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

COP31 Gönüllülük Programı'na gösterilen uluslararası ilgiye de değinen COP31 Başkanı, programa dünyanın 154 ülkesinden 45 bini aşkın başvuru yapıldığını açıkladı.

Bu ilginin gençlerin sorumluluk almaya hazır olduğunu gösterdiğini belirten COP31 Başkanı, "Dünyanın gençleri yalnızca dinlenmek istemiyor. Dünyanın gençleri işe koyulmak istiyor" dedi.

Gönüllülerin COP31 organizasyonunun farklı noktalarında görev alacağını belirten COP31 Başkanı; gençlerin liderleri karşılamaktan bilim insanlarına yol göstermeye, ülke heyetlerine yardımcı olmaktan toplantıların düzenine katkı sunmaya kadar birçok alanda sorumluluk üstleneceğini kaydetti.

Gönüllülerin gerçekleştireceği küçük gibi görünen görevlerin bile büyük önem taşıdığını vurgulayan COP31 Başkanı, "Bazen bir ülkenin Türkiye'ye dair hatırası, sizin birkaç saniyelik davranışınızda saklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGELERDE ÇÖZÜM ARAYIŞI

COP31 kapsamında Mavi Bölge'de büyük müzakerelerin yürütüleceğini, liderlerin ve bakanların insanlığın ortak geleceğini değerlendireceğini belirten COP31 Başkanı, Yeşil Bölge'de ise bilim insanlarının, girişimcilerin, sanatçıların ve sivil toplum temsilcilerinin yeni çözümleri paylaşacağını söyledi.

Temiz teknolojiler, Sıfır Atık uygulamaları, sanat, kültür ve Anadolu'nun binlerce yıllık üretim bilgeliğinin aynı iklim hikâyesinin parçaları olacağını ifade eden COP31 Başkanı, zirvenin en güçlü görüntülerinden birinin farklı ülkelerden gelen gençlerin ortak amaç doğrultusunda bir araya gelmesi olacağını dile getirdi.

"Farklı ülkeler. Farklı kültürler. Farklı diller. Ortak bir yeryüzü" sözleriyle gençlerin birlikteliğinin önemine dikkat çekti.

"ANTALYA'DAN YALNIZCA KARARLAR DEĞİL, DOSTLUKLAR VE PROJELER DE KALMALI"

COP31 sonrasında Antalya'dan geriye kalacakların önemine değinen COP31 Başkanı, organizasyonun ardından salonların boşalacağını ve heyetlerin ülkelerine döneceğini hatırlattı.

Asıl sorunun zirvenin ardından başlayacağını belirten COP31 Başkanı, Antalya'dan yalnızca kararların değil; dostlukların, yeni fikirlerin, ortaklıkların, projelerin ve gençlerin hayatlarında unutamayacakları hatıraların da kalmasını istediğini ifade etti.

Yıllar sonra gençlerin bu büyük organizasyonun bir parçası olduklarını anlatabilmelerini arzu ettiğini belirten COP31 Başkanı, "Siz bugün bir organizasyona gönüllü olmuyorsunuz. Bir geleceğe gönüllü oluyorsunuz. Henüz doğmamış çocukların yaşayacağı dünyaya gönüllü oluyorsunuz" dedi.

Gençlik ve İklim Elçisi Hüseyin Atakan Kubat ile birlikte gençlerin Antalya'dan dünyaya umut taşıyacağına inandığını ifade eden COP31 Başkanı, konuşmasını gençlere yönelik şu sözlerle tamamladı:

"Enerjiniz yüksek olsun. Cesaretiniz güçlü olsun. Umudunuz hiç eksilmesin. Şimdi o emanete sahip çıkma zamanı. Şimdi gençliğin sözünü eyleme dönüştürme zamanı. Şimdi dünyaya iz bırakma zamanı diyorum. Lets COP diyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum."

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