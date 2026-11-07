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Gündem Efkan Ala’dan fon göndermesi: Emanete ihanet eden Ak Parti’de barınamaz
Gündem

Efkan Ala’dan fon göndermesi: Emanete ihanet eden Ak Parti’de barınamaz

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Efkan Ala’dan fon göndermesi: Emanete ihanet eden Ak Parti’de barınamaz

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Kim yanlış yaparsa cezasını görür devlette, kim yanlış yaparsa emanete ihanet ederse o da AK Parti'de zaten barınamaz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 67’nci İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Gençlik Akademisi programına katıldı. Programa Ala’nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’da katıldı. Programda konuşan Efkan Ala, “Görüyorsunuz, bizde ayrım yok. Pozitif konuda da ayrım yok. Her gencimizin bu pozitif hadiselerde, hedeflerde birleşmesini istiyoruz. Yanlış yapanlar konusunda da ayrım yok, kim yaparsa yapsın onu savunmuyoruz. Alıp siyasetteyse dışarı koyuyoruz, bürokrasideyse görevden alıyoruz, yanlış yapan kimse onun cezalandırılması için kesinlikle net açık bir irade ortaya koyuyoruz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kadrolarımızla. Bu kadar basit. Biz yanlış yapan herkesin cezalandırılması için yüksek düzeyli bir iradeyi ortaya koymayı garantileriz, garanti altına alırız ve taahhüt ederiz milletimize, orada hiçbir tereddüt yok. Kim yanlış yaparsa cezasını görür devlette, kim yanlış yaparsa emanete ihanet ederse o da AK Parti'de zaten barınamaz” diye konuştu.

‘YANLIŞLARI SAVUNUYORLAR’

Ala, “AK Parti kuruluş felsefesini tekrar hatırlatıyorum. Daha kurulduğunda üç şeyle mücadele ediyoruz. ‘Yoksullukla, yolsuzlukla ve yasaklarla mücadele bizim şiarımızdır, umdelerimizdir, ilkelerimizdir’ dedik, devam ediyoruz. Kim bunlara aykırı davranırsa siyaseten yaptırımını görür, hukuken cezasını görür. Ama muhalefete bakıyoruz, kendisindense millete emanet ettiği belediyeleri tarumar etmişse, çarçur etmişse bile onlar yargılanıyor olsa bile onları reddedeceğine, peşlerinde dolaşıyor, meydan meydan dolaşıp Türkiye'de onları savunuyorlar. Yapılan o yanlışları da savunuyorlar. Yanlış yapanları da savunuyorlar” ifadelerini kullandı.

‘YANLIŞ YAPMIŞSA CEZALANDIRILMASINI, DOĞRU YAPMIŞSA DA ÖNÜNÜN AÇILMASINI İSTERİZ’

AK Parti politikalarından bahseden Efkan Ala, şöyle konuştu: “AK Parti içerisinde siyasete talipseniz, size söylüyorum. Gençler, bir şey yasal olsa bile eğer AK Parti ilkelerine uygun değilse, ahlaka uygun değilse, helal değilse onu yapamazsınız, yapmamalısınız. Eğer devlete talipseniz, yönetime talipseniz, kamunun işini yapacağım diyorsanız, kamunun size emanet ettiği ister makam mevki olsun, ister bütçe olsun, onu gözünüz gibi korumalısınız. Devlete talipseniz servete talip olamazsınız, olmamalısınız. Hele hele bunların gayriahlaki yoldan, vicdana aykırı bir biçimde elde edilmesinin AK Parti politikalarında yeri yoktur. Onun için biz kim yapmış, nasıl yapmış, ondan önce ne yapmışa bakarız, kim olursa olsun yanlış yapmışsa cezalandırılmasını, doğru yapmışsa da önünün açılmasını isteriz. Bizim politikamız burada net, açık ve berrak”.

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Yorumlar

Şuayip

Bize suçlular lazım değildir

HAYAT SEVİNCE GÜZEL

AK PARTİ içindeki AKPleri öncelikle ayırmanız lazım ayırt etmeniz lazım
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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