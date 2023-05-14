Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyardı: Seçimden sonra bu seviyede olacak! Altını, doları olanlar, altın fiyatları, tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Geçtiğimiz haftaya rekor seviyede başlayan altın fiyatları hafta düşüşle tamamladı. Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, euro ve dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Memiş, uyarısında 'Çarşı pazar karışık' dedi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

Finans analisti İslam, seçime iki gün kala, seçim öncesi ve sonrası dolar, borsa, gram altın ve euro tahmini yaptı. Memiş'in 'Tuhaf bir olayla karşılaşacaksınız' sözleri dikkat çekti.

BORSA İÇİN UYARI: TUHAF BİR OLAYLA KARŞILAŞACAKSINIZ

Yol arkadaşlarımızla birlikte borsada ciddi bir alım yaptık. 6000'e kadar mız mız yapmadan beklemeye devam edeceğiz. Borsa bugün birçok insanı zengin etti, zengin etmeye devam edecek. Yükselişlerin arkasındaki sebeplere baktığımızda, anket çalışması yapılıyor. Millet İttifakı önde görülüyor, risk primi düşüyor, borsa yükseliyor. Döviz kurunda ise hiçbir kımıldama yok. Bunun arkasındaki sebebi de sık sık ifade ettim. Tuhaf bir olayla karşılaşacaksınız, özellikle yaz aylarında. Dolarla birlikte borsayı beraber götürecekler. O yüzden dolar 24-25 TL bandını görünce borsada da 6000'e kadar yükseliş göreceksiniz uyarım vardı.

Borsa için fetva vermeyen hocanı bana gönder, ona ders vereyim. Senin hocan borsanın ne demek olduğunu bir öğrensin. Bilen bir insandan anlamak istiyorsa en fazla bir dakikasını alır. Borsa yatırımcısının hisse senedi aldığı şirketin bir noktada ortağı gibidir. Karına da zararına da ortaktır. Bu hocan katılım bankaları söz konusu olunca helal der, borsa olunca haram der. Sen hocana selam söyle. Ben ona 10 dakikalık bir sunum yaparım. İkna olur olmaz, onun bileceğ bir iş. Yıl 2023, SPK denen bir kuruluş var, devlet denilen bir sistem var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında geçen hafta altın fiyatları rekor seviyelere yükselmişti. Ons altın 2078 doları görürken, gram altın 1302 lirayı aşmıştı.

Geçen hafta cuma günü ise altın fiyatları ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması sonrasında düşüş göstermişti.

ABD'DE ENFLASYON 2 YILIN DİBİNDE

Yeni haftada ise en önemli gelişme ABD enflasyon verisiydi. Çarşamba günü açıklanan kritik veri sonrası altın fiyatları hareketlendi. ABD’de yıllık tüketici fiyatları yüzde 5 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 4.9 olarak açıklandı.

Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Çarşamba günü 2034 dolardan açılan ons altın ABD enflasyon verisi sonrası kısa süre içerisinde 2048 dolara kadar yükseldi. Gün içi zirveyi gördükten sonra düşüşe geçen ons altın 2030 dolardan kapandı. 1286 liraya kadar yükselen gram altın ise günü 1275 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA BASKI SÜRÜYOR

Dün ons ve gram altındaki düşüş devam etti. Ons altın 2011 dolara kadar gerilerken, gram altın 1264 lira seviyesini test etti.

Güne 2015 dolardan başlayan ons altın gerileyerek 2013 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 1265 lira seviyelerinden işlem görüyor.

İslam Memiş, seçimden önce yaşanan borsa ve döviz kurundaki yükselişi yazdı. Yatırım yapacaklar nereye yönelmeli? Borsada yükseliş sürecek mi? Altın ve dolar fiyatları ne olacak? Seçimden önce dolar almak mı kazandırır, borsa mı? İşte piyasalardaki beklentiler...

Serbest piyasalarda 23,47 liraya dolar, 25,57 liraya euro, bin 581 liraya gram altın, 19,45 liraya gümüş, 4 bin 871 puana borsa endeks…

Evet, bu fiyatlar ekranda görüldü.

Alım-satım arasındaki fark ise uçurum. Özellikle bankalarda alım yapanların sanalda daha ucuz alım yaptığını gördük.

Ancak alımlara baktığımız zaman hiç de mantıklı bir alım değildi.

Mesela; serbest piyasalarda gram altın bin 475 lira iken o an bankada bin 370 liraydı.Bankanın bin 370’e sattığı altının alımı ise bin 280 liraydı.

Dövizde de aynı. Alsan bir dert, satsan bir dert.

Kim kazandı, kim kaybetti? Seçimden önce son gün.

Bugün vurgunun da son günü.Pazartesi günü bambaşka bir piyasayı konuşacağız.

Yeni ekonomi yönetimi, yeni kabine, kurum ve kuruluşlara yeni atamalar, kavgalar, gürültüler…Yani, para piyasalarından bir medet beklemeyin.

Bugün çarşı pazar karışık. Anlatacak mantıklı bir şey de yok.

Anlatılanlar zamanında anlatıldı. Hamlesini yapan zamanında yaptı. Diğerleri oturup izlemeli.

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