Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emeklilere zam açıklaması: Emekliler çok önemli! Yüksek artış hepsini kapsayacak

Emeklilere enflasyonun üzerinde maaş artışı yapılacağının kesinleşmesinin ardından milyonlarca emekli çalışmanın detaylarını merak ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan hazırlanan emekli düzenlemesine ilişkin dikkat çeken mesajlar geldi.

Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik düzenleme hakkında yaptığı açıklamada, hükümetin yıl bitmeden yeni bir adım atacağını, enflasyonun üzerinde bir maaş artışı yapılacağını ve düzenlemenin yalnızca belirli bir emekli grubuna yönelik olmadığını vurguladı.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE YAPACAĞIZ

Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin çalışmanın kapsamını ve takvimini şu sözlerle açıkladı: "Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Yıl sonuna kadar düzenleme yapacağız. Enflasyonun üzerinde bir artış yapacağız. Bütün emeklilerimiz ile ilgili bir çalışma söz konusu. Bütçe sonrası yılbaşından önce kanun çalışması Meclis'e arz edilecek. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız."

EMEKLİLERİMİZİN DURUMUNU İYİLEŞTİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için 2027 yılını işaret etmişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK

Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde emekli maaşlarına zamma ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın devam ettiğini söylemişti. Bakan Şimşek, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum."

REFAH SEVİYELERİ YÜKSELECEK

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin yaptığı sunumda emekli maaşı düzenlemesi için mesaj vermişti. Bakan Işıkhan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik şartların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.