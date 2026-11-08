Galatasaray’a ahlar-vahlar ettirecek bir haber daha! Osimhen’den sonra o da sakatlandı
Galatasaray'a Osimhen'den sonra bir kötü haber daha geldi. Yıldız oyuncu, Amed Sportif Faaliyetler maçında sakatlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'a Osimhen'den sonra bir kötü haber daha geldi. Yıldız oyuncu, Amed Sportif Faaliyetler maçında sakatlandı.
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 4-3’lük skorla galip ayrıldı. Galatasaray, bu sonuçla puanını 28’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Galatasaray’ın ilk golünü Portekizli futbolcu Rafael Leao kaydetti. Müsabakanın 7. dakikasında Lucas Torreira’nın ara pasında defansın arkasına sarkan Leao, ceza sahası içinde kaleci Alban Lafont ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 27 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2’ye çıkardı.
Sarı-kırmızılılarda Rafael Leao, ikinci yarının başında sakatlandı.
Galatasaray yedek kulübesinin yakınındaki bir pozisyon sonrasında Leao, direkt kulübeye geçti.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından oyun devam edemeyen 27 yaşındaki futbolcunun yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.
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