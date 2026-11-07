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Gündem Katliamın arkasından çıkan isim şaşırttı: O da cezaevinde! 12 bin liralık ölüm tuzağı
Gündem

Katliamın arkasından çıkan isim şaşırttı: O da cezaevinde! 12 bin liralık ölüm tuzağı

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Katliamın arkasından çıkan isim şaşırttı: O da cezaevinde! 12 bin liralık ölüm tuzağı

Afyonkarahisar’da aralarında gencecik öğretmenlerimizin de bulunduğu 8 masum canı hayattan koparan alçak katilin dehşet saçtığı ruhsatsız tüfekle ilgili şok bir gelişme yaşandı; gözü dönmüş caniye 12 bin liralık ölüm tuzağını satan şahsın kimliği ve bulunduğu yer pes dedirtti!

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamda kullanılan av tüfeğinin, olaydan yaklaşık bir ay önce 12 bin TL karşılığında satın alındığı ortaya çıktı. Ruhsatsız silahı satan M.A.'nın ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, 5 Kasım günü biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişiler olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen ile öğretmen olan Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) öldürürken, yine aracını almak istediği S.P.'yi ise ağır yaraladı.

Cinayetlerin ardından Eskişehir'e kaçan zanlı burada güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHI SATAN KİŞİ CEZAEVİNDE

Cinayet sahnesi Özdemir'in olayda kullandığı av tüfeğini yaklaşık 1 ay önce M.A., isimli şahıstan 12 bin TL karşılığında aldığı ve silahın ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. Cinayet silahını aldığı şahsın ise işte bir başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

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bakalım silahın yolculğu nereye doğru devam edecek...
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