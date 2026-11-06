  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hasım bu kez dışarıdan değil, içeriden ama… Erdoğan hepsinin defterini dürecek! Megakentte korkulan oluyor! İşte İstanbul'un hava kirliliği tablosu CHP’li belediyenin yapmadığı bir bu kalmıştı! Mezarlık arazisine restoran dikmişler Afyonkarahisar’daki seri vahşette öldürülen 8 kişinin isimleri belli oldu İhaleye bile gerek duymamışlar! Yeni Partili başkandan adrese teslim tahsis Türk savunma sanayi devinden şaşırtan bilanço! Zarar 12'ye katlandı AB’de müfredat hazımsızlığı Akyener: Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Hattı finanse edilemez! Türkiye’yi bypass için cetvelle çizilen koridor! Bir tek açık açık ‘adayım’ demediği kaldı! Özgür Özel nereye koşuyor? Fondaştan organize fitne
Gündem Uçak otoyola çakıldı: 2 ölü
Gündem

Uçak otoyola çakıldı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Uçak otoyola çakıldı: 2 ölü

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg bölgesinde küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alman Haber Ajansının (DPA) polise dayandırdığı habere göre küçük uçak, henüz belirlenemeyen nedenle​​​​​​​ Magdeburg’un kuzeyindeki A2 otoyoluna düştü.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, uçaktaki iki kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

Düştükten sonra alev alan uçağın büyük bölümü parçalandı, kuyruk kısmı otoyolda, yanmış parçalar ise yol kenarında bulundu.

Olayda otoyolda seyreden herhangi bir araç zarar görmedi.

Otoyolun Hannover istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Çok sayıda yaralı var! Yine metrobüs kazası yine facia
Çok sayıda yaralı var! Yine metrobüs kazası yine facia

Gündem

Çok sayıda yaralı var! Yine metrobüs kazası yine facia

Ceylanpınar'da feci kaza! TİGEM işçisi yola savrularak can verdi!
Ceylanpınar'da feci kaza! TİGEM işçisi yola savrularak can verdi!

Türkiye

Ceylanpınar'da feci kaza! TİGEM işçisi yola savrularak can verdi!

'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı
'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı

Gündem

'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı...
Yunan basını kendi çöküşlerini yazdı: ‘2080’de yok olmayla karşı karşıyayız!’
Gündem

Yunan basını kendi çöküşlerini yazdı: ‘2080’de yok olmayla karşı karşıyayız!’

Doğu Akdeniz’de ve Ege’de yayılmacı politikalar izlemeye çalışan Yunanistan, yok olan bir nüfus gerçeğiyle karşı karşıya... Yunan basını, AB..
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Gündem

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu

Geçmiş dönemde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tıbbi raporlar t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23