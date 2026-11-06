Uçak otoyola çakıldı: 2 ölü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg bölgesinde küçük bir uçağın otoyola düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alman Haber Ajansının (DPA) polise dayandırdığı habere göre küçük uçak, henüz belirlenemeyen nedenle Magdeburg’un kuzeyindeki A2 otoyoluna düştü.
Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, uçaktaki iki kişinin cansız bedenlerini çıkardı.
Düştükten sonra alev alan uçağın büyük bölümü parçalandı, kuyruk kısmı otoyolda, yanmış parçalar ise yol kenarında bulundu.
Olayda otoyolda seyreden herhangi bir araç zarar görmedi.
Otoyolun Hannover istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.