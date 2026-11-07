ABD Irak’a baskı yapıyor! Sınır kapılarını kapatın!

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin Irak-İran sınırına ilişkin talebini kamuoyuyla paylaştı.

Hüseyin, Washington yönetiminin Irak ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğini bildirdi.

ABD'DEN BAĞDAT'A RESMÎ TALEP

ABD'nin sınır kapılarına ilişkin isteğinin resmî olarak iletildiğini belirten Hüseyin, Irak'ın İran ile ilişkilerine de değindi.

Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olduklarını ilettiklerini söyleyen Hüseyin, bununla birlikte Irak'ın iç işlerine yönelik herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

BÖLGEDE YENİ SAVAŞ UYARISI

Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren Iraklı Bakan, mevcut koşulların bölgede savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Hüseyin'in açıklamalarında, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan petrol sevkiyatı krizi de önemli yer tuttu.

IRAK'IN KAYBI 60 MİLYAR DOLAR

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını açıklayan Hüseyin, ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN DE YER ALDIĞI DÖRTLÜ KOMİTE

Irak Dışişleri Bakanı, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de bilgi verdi.

Hüseyin, DAİŞ ile mücadele kapsamında Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü bir komite oluşturulduğunu açıkladı.

Irak'ın Suriye sınırındaki askerî faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Hüseyin, bu çalışmaların DAİŞ mensuplarının ülkeye sızmasını önlemeyi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçladığını kaydetti.

Sınır güvenliğinin sağlanmasının Irak'ın öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.