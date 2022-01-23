Akşam yemeği tarifleri- Akşam yemeği için nefis yemek tarifleri

Kolay un çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

3 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı nane

Tuz

Kolay un çorbası tarifi nasıl yapılır?

Tereyağı, sıvı yağı ve unu bir tencerede birleştirip kavurun. Unun kokusu çıkmaya başlayınca, salçayı da ilave edin. Malzemeleri biraz daha kavurduktan sonra sıcak suyu ve et suyunu ekleyin. Çorbayı güzelce kaynatın. Kaynayan çorbanın altını kapatmadan önce nane ve karabiberini ilave edip karıştırın. Un çorbanız hazır.

Sulu patates yemeği tarifi

Yapımı için malzemeler

3 adet patates

2 adet havuç

1 adet soğan

2 kaşık biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Sulu patates yemeği tarifi nasıl yapılır?

Soğanları küçük küçük doğrayın. Ardından patatesleri ve havuçları doğrayın. Geniş bir tencereye yağı koyun ve kızdırın. Soğanları kızdırdığınız yağda kavurun. Ardından salçayı da ekleyerek kavurmaya devam edin. Doğradığınız patatesleri ve havuçları kavrulan soğanların içine atın. Biraz karıştırdıktan sonra tuzu, pul biberi ve suyunu ekleyin. Kaynayana kadar kapağını kapatın. Patatesler de piştikten sonra servis edebilirsiniz.

Pirinç pilavı tarifi

Yapımı için malzemeler

2 su bardağı pilavlık pirinç

2-3 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su (et suyu-tavuk suyu)

Tuz

Pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır?

Pirinci ayıklayın süzgece koyun, nişastası akana kadar 2 -3 kere suyla yıkayın. Ilık suda ıslatıp 10 dakika bekletin, tekrar bol suyla yıkayıp iyice süzün. Ne suyu kullanacaksanız kaynatın ve sıcak kalmasını sağlayın. Tencerede tereyağını eritin ve pirinçleri ilave edin. Pirinçler cam gibi olup birbirine yapışmayacak hale gelene kadar kavurun. Sıcak suyu ilave edip tuz atın ve üzeri göz göz olana kadar yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlar başlamaz kısık ateşte pişirin. Suyunu çekince altını kapatın ve 5-10 dakika dinlendirin.

Yeşil salata tarifi

Yapımı için malzemeler

1 adet salatalık

1 adet yeşil biber

1 adet yeşil soğan

1 demet maydanoz

Yarım demet marul

1 çay kaşığı tuz

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı toz biber

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Zeytinyağı

Yeşil salata tarifi nasıl yapılır?

Salatalık, yeşil biber, yeşil soğan, maydanoz ve marulu doğrayın. Baharatları, nar ekşisi ve limon suyunu karıştırıp sos haline getirin. Salatanın üzerine gezdirin. Afiyet olsun.

Parmak tatlısı tarifi

Yapımı için malzemeler

Hamuru için:

1 yumurta

Yarım çay bardağı toz şeker

125 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 çay bardağı un

İçi için:

1 çay bardağı dövülmüş ceviz, fındık, badem karışımı

3 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Üstü için:

1 çay bardağı irmik

Parmak tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Şerbet için şeker ve suyu karıştırıp ocağa alın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip ocağı kısın. 10 dakika kadar da kısık ateşte kaynatıp altını kapatın ve soğumaya bırakın. Hamuru için un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabında karıştırıp yoğurun. Unu da azar azar ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin ve 10 dakika dinlendirin. Ceviz, fındık ve bademi robottan geçirin. Şeker ve tarçını da ekleyip karıştırın. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp içine tarçınlı harçtan koyun. Kapatıp elinizle ince uzun köfte şekli verin. Hazırladığınız köftelerin her tarafını bir tabağa koyduğunuz irmiğe güzelce bulayın. Fırın tepsisini yağlayıp tatlıları tepsiye dizin. Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın ve tepsiyi fırına verin. Üstleri kızarınca tepsiyi fırından çıkarın. Ilınınca soğuk şerbeti tatlıların üzerine dökün. Tatlılar şerbeti çekince üzerine dövülmüş Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...