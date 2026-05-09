Basın özgürlüğü edebiyatı yapan Özgür'e bak! Canlı yayında gazeteciye hakaret etti!
Basın özgürlüğü edebiyatı yapan Özgür'e bak! Canlı yayında gazeteciye hakaret etti!

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a skandal sözlerle saldırdı.

Sözcü TV canlı yayınında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a skandal ifadelerle saldıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in büyük infiale neden oldu. Türkiye Basın Federasyonu, Özel’i özür dilemeye davet ederek, "Hakaret dili demokratik siyasetle bağdaşmaz" açıklamasında bulundu.

Hakaret etti

 

Ağızlarından basın özgürlüğü sözünü düşürmeyen CHP’lilerin, yalakalık yapmayan gazetecileri her fırsatta hedef alıyor olmadı dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV ekranlarında katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunurken, gazeteci Sinan Burhan’a yönelik rezil ifadeler kullandı. Özel’in, Burhan’ın eleştirilerine yanıt verirken kullandığı “Mikrop mikropluğunu yapacak” şeklindeki nitelendirmesi, kısa sürede sosyal medyada ve basın camiasında tepkilerin odağı haline geldi.

 

Tepki geldi

Söz konusu ifadelerin ardından bir basın açıklaması yayımlayan Türkiye Basın Federasyonu, Özgür Özel’in üslubunu "talihsiz ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Federasyon, demokratik toplumlarda gazetecilerin eleştirilebileceğini ancak hakaretin bir yöntem olamayacağını vurguladı.

Açıklama şöyle:

 

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Basın Federasyonu’ndan Kamuoyuna

Özgür Özel’i saygıya davet ediyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in bir televizyon programında, Sinan Burhan hakkında kullandığı “mikrop mikropluğunu yapacak” şeklindeki ifadeleri son derece talihsiz ve kabul edilemez buluyoruz.

 

Demokratik toplumlarda gazeteciler elbette eleştirilebilir. Basın mensupları da kamuoyu önünde yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle eleştirilere açık olmak durumundadır. Ancak fikir ve değerlendirmelere karşı hakaret dili kullanmak, kişileri hedef göstermek ve aşağılayıcı ifadelerle itibarsızlaştırmaya çalışmak; basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve demokratik siyaset anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Gazetecilere yönelik baskı, hakaret ve ayrıştırıcı söylemler hangi kesimden gelirse gelsin kabul edilemezdir. Siyaset kurumunun görevi toplumsal gerilimi artırmak değil; demokratik olgunluk içerisinde eleştiri kültürünü güçlendirmektir.

 

Her fırsatta basın özgürlüğü ve demokrasi vurgusu yapan bir siyasi anlayışın, bir gazeteciye yönelik bu tür ifadeler kullanması ciddi bir çelişki oluşturmaktadır. Basının susturulmasına, medya kuruluşlarının tehdit edilmesine veya farklı görüşteki gazetecilerin hedef alınmasına yönelik her türlü yaklaşımın karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye Basın Federasyonu olarak; medya mensuplarına yönelik küçültücü, dışlayıcı ve hedef gösterici söylemleri kınıyor, tüm siyasetçileri daha sorumlu ve sağduyulu bir dil kullanmaya davet ediyoruz.

Türkiye Basın Federasyonu

Yorumlar

ata

bitik bir parti, bitik bir yönetim, bitik bir adam....

M B

adam alkolik! kendini kontrol etme kabiliyetini toparlayamaz!
