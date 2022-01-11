Fellah köftesi nasıl yapılır? Fellah köftesi tarifi

Fellah köftesi tarifi nefis

Fellah Köftesi Malzemeleri

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı ince köftelik bulgur

2,5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 bardak sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı irmik

Domates sosu için:

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı nar ekşisi

4 adet orta boy domates

Üzeri için:

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Fellah köfte nasıl yapılır?

Bulgurun şişip yumuşaması ve dağılmaması için 1 parmak geçecek kadar sıcak su ile ıslatıp kapağını kapatın. Bu esnada robotun içine domates ve sarımsakları ekleyip çırpın. Yumuşayan bulgurun içine irmik, domates salçası, yumurta, un ve baharatları koyup yoğurun. Geniş bir tencereye su koyun ve kaynaması için bekleyin. Yoğurduğunuz hamurdan ufak ufak parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve parmağınızla ortalarına çukur açarak tabağa dizin. Hazırladığınız köfteleri kaynayan suya atın. Pişen köfteleri sudan çıkarıp ayrı bir tabağa koyun. Bir tavaya sıvı yağ koyup ısıtın ve robotta çektiğiniz sarımsaklı sosu ilave edip pişirmeye başlayın. Üzerine domates salçasını ekleyin ve kavurun. Salçayı da iyice kavurduktan sonra nar ekşisini ve baharatları koyup karıştırın. Servis tabağının altına önce bir miktar domates sosundan koyun, daha sonra üzerine köfteleri dizin. Kalan sosu da en üste döktükten sonra doğranmış maydanozları serpip servis yapın. Afiyet olsun.

Fellah köftesi ( soslu) tarifi

Malzemeler

1 su bardağı ince köftelik bulgur

Yarım su bardağı irmik

1 tatlı kaşığı tuz

Islatmak için;

1 bardak kadar sıcak su

2-3 kaşık un

1 kaşık domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kuru reyhan ( isteğe bağlı)

Sosu için:

1 çorba kaşığı domates püresi

1 çorba kaşığı domates salçası

Yarım çorba kaşığı biber salçası

3-4 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Biraz tuz

1 tatlı kaşığı nar ekşisi ( isteğe bağlı)

Üzeri için:

İnce kıyılmış maydanoz

Fellah köftesi ( soslu) tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencereye ince bulgur, irmik ve tuzumuzu koyalım, kaşıkla bir karıştırıp, üzerini hafif geçecek kadar sıcak su ilave edip tekrar karıştırıp tencerenin kapağını kapatalım ve 5 dk. Kendi halinde demlenmesi için bırakalım. Demlendikten sonra bulguru uygun bir kaba alıp üzerine unu, kimyon ve reyhanı yada istediğiniz herhangi bir baharatı, 1 kaşık salçayı ilave edip iyice özleşene kadar arada ılık su ilave ederek yoğuralım. Köfteleri yoğururken eğer katı oldu ise ılık su miktarını arttırın, tam tersi cıvık oldu ise un miktarını arttırın.

Bir tepsinin dibini hafif unlayalım ve köfteden fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım ve tepsiye atalım.

Köfteleri yaparken yanınızda su bulundurun çünkü: bulgur zamanla elinize yapışır rahat çalışmanızı engeller bu yüzde su ile arada elinizi ıslatabilirsiniz.

Bütün köfteleri bu şekilde yapın tepsiyi biraz sallayıp köftelerin unlanmasını sağlayın ve üzerlerine parmağınızla hafifçe bastırıp minik çukurlar oluşturun.

Bu arada sosu hazırlamak için bir tavaya biraz sıvı yağ ekleyip rendelenmiş sarımsakları yakmadan hafif kavuralım.

Daha sonra domates püresi, salçaları ekleyip biraz daha kavuralım ve üzerine çok sulu olmayacak şekilde bir miktar su ilave edelim kaynayınca baharatları, tuzunu ve istenirse nar ekşisini ilave edip karıştırıp kapatalım sosumuz hazır.

Sıra geldi köfteleri haşlamaya. Tencereye suyu kaynayınca içine 1 çay kaşığı kadar limon tuzu ilave edelim ki köfteler dağılmasın. Kaynayan suya köfteleri atıp 5 dakika haşlayalım ve süzgece alalım.

Suyu süzüldükten servis tabağına alalım ve üzerine ısıttığımız sosu her yerine gelecek şekilde dökelim ve ince kıyılmış maydanozu serpip sıcak olacak servis yapalım. Ohh mis gibi fellah köftemiz hazır

Fellah köftesi kalori

Fellah Köftesinin 100 gramında 119 kcal kalori, ayrıca 1 Porsiyon yani 277 gram Fellah Köftesinde 330 kalori bulunmaktadır.